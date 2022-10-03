У Раді констатували провал реформи зі створення Бюро економічної безпеки

Керівника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника викликали для звіту відразу два комітети Верховної Ради - з питань податкової політики та правоохоронної діяльності. Причиною стала незадовільна, на думку нардепів, робота бюро.

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев констатував провал реформи головного податкового органу країни.

«Ми могли б зібратися з приємного приводу - минув рік з призначення керівником Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Проте, на жаль, сьогодні ми зібралися із неприємним. Ми бачимо всі ознаки провалу тієї реформи, яка була започаткована нами минулого року», - наголосив Данило Гетманцев.

У комітеті не можуть визначити, чому БЕБ не змогло ефективно почати працювати.

«Ми не отримали звіт від директора БЕБ у порушення статті 34 закону про Бюро (а мав бути до 1 березня). Я говорив з прем’єром - Кабмін теж не отримав звіт. Тому ми не можемо зробити висновок, чому виник провал. Чи це питання кадрів, які керують цим органом? Або ж це провал стосовно того, що ми взагалі створили цей орган, а не повинні були цього робити, і краще б реформували існуючі тоді правоохоронні органи в економічній сфері», - зазначає Гетьманцев.

За його словами Бюро провалилось по основних питаннях, якими займалася податкова міліція. Це - підакцизні товари (тютюн, паливо) та нелегальний експорт зернових без повернення валютної виручки.

На думку голови комітету не відбувся цей орган і як аналітичний.

«Не відбувся навіть як орган, бо бачимо лише 7% наповнення персонального складу більше ніж через рік після призначення керівника А за це все держава заплатила 100 млн грн цього року. Я б не хотів, щоб ми оцінювали результати, бо їх немає, але щоб ми розібралися у причинах», - резюмував Гетманцев.

За словами іншого члена комітету Ярослава Железняка, окрім того, що в Бюро набрали лише 7% від необхідного складу працівників, 70% з них це працівники колишньої податкової міліції. Тобто саме того корумпованого органу, який мало замінити бюро.

"У БЕБ з’явився телеграм-канал, чат-бот і інстаграм сторінка. Це, цитую доповідача: «нові технології у роботі органа». На цьому позитивні новини завершились. Із поганого. Орган так і не створений. До 10% штату, з них більше 70% це екс-податкова міліція…Так і не отримали відповідей скільки ж грошей приніс БЕБ в Бюджет. Тобто отримали їх декілька: від 3 млрд до 50 млрд грн. А перевіряємо на сайті Генпрокурора - там нуль", - наголошує Железняк.

20 серпня 2021 року за рішенням Кабміну БЕБ очолив Вадим Мельник, полковник податкової міліції, який очолював слідче управління ДФС а потім працював головою Державної фіскальної служби. Процес відбору не обійшовся без скандалів: одразу кілька учасників співбесід заявили про упередженість членів комісії та порушення процедур конкурсу. За даними ZN.UA, Мельник — основна ставка Офісу президента і його керівника Андрія Єрмака.