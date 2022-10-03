У Раді констатували провал реформи зі створення Бюро економічної безпеки
Голова бюро Вадим Мельник «відзвітував» перед комітетами ВР
Керівника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника викликали для звіту відразу два комітети Верховної Ради - з питань податкової політики та правоохоронної діяльності. Причиною стала незадовільна, на думку нардепів, робота бюро.
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев
«Ми могли б зібратися з приємного приводу - минув рік з призначення керівником Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Проте, на жаль, сьогодні ми зібралися із неприємним. Ми бачимо всі ознаки провалу тієї реформи, яка була започаткована нами минулого року», - наголосив Данило Гетманцев.
У комітеті не можуть визначити, чому БЕБ не змогло ефективно почати працювати.
«Ми не отримали звіт від директора БЕБ у порушення статті 34 закону про Бюро (а мав бути до 1 березня). Я говорив з прем’єром - Кабмін теж не отримав звіт. Тому ми не можемо зробити висновок, чому виник провал. Чи це питання кадрів, які керують цим органом? Або ж це провал стосовно того, що ми взагалі створили цей орган, а не повинні були цього робити, і краще б реформували існуючі тоді правоохоронні органи в економічній сфері», - зазначає Гетьманцев.
За його словами Бюро провалилось по основних питаннях, якими займалася податкова міліція. Це - підакцизні товари (тютюн, паливо) та нелегальний експорт зернових без повернення валютної виручки.
На думку голови комітету не відбувся цей орган і як аналітичний.
«Не відбувся навіть як орган, бо бачимо лише 7% наповнення персонального складу більше ніж через рік після призначення керівника А за це все держава заплатила 100 млн грн цього року. Я б не хотів, щоб ми оцінювали результати, бо їх немає, але щоб ми розібралися у причинах», - резюмував Гетманцев.
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"У БЕБ з’явився телеграм-канал, чат-бот і інстаграм сторінка. Це, цитую доповідача: «нові технології у роботі органа». На цьому позитивні новини завершились. Із поганого. Орган так і не створений. До 10% штату, з них більше 70% це екс-податкова міліція…Так і не отримали відповідей скільки ж грошей приніс БЕБ в Бюджет. Тобто отримали їх декілька: від 3 млрд до 50 млрд грн. А перевіряємо на сайті Генпрокурора - там нуль", - наголошує Железняк.
20 серпня 2021 року за рішенням Кабміну БЕБ очолив Вадим Мельник, полковник податкової міліції, який очолював слідче управління ДФС а потім працював головою Державної фіскальної служби. Процес відбору не обійшовся без скандалів: одразу кілька учасників співбесід заявили про упередженість членів комісії та порушення процедур конкурсу. За даними ZN.UA, Мельник — основна ставка Офісу президента і його керівника Андрія Єрмака.