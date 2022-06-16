Словакия предоставила Украине боеприпасы для РСЗО "Град" и пять вертолетов

Министр обороны Ярослав Надь заявил, что Словакия передала Украине один вертолет Ми-2, четыре вертолета Ми-17 и боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град", информирует Aktuality .

"Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Словакии из Европейского фонда мира, что является сильным определением солидарности Европейского Союза с Украиной", – отметил министр обороны.

Надь подчеркнул, что вертолеты уже находятся на вооружении украинских военных.

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете помощи в сфере безопасности для Украины на один миллиард долларов. Он, в частности, содержит 155-мм гаубицы M777, машины к ним, боеприпасы для РСЗО и гаубиц и другую военную поддержку. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи контактной группы в формате "Рамштайн-3".

По его словам, в рамках дополнительного пакета помощи также будет выделено 650 миллионов долларов на Инициативу поддержки безопасности Украины.