Контрнаступ неминучий: названо кількість звільнених сіл та міст на Херсонщині, ЗСУ вже не відступять

українські військові, бійці ЗСУ

Контрнаступ українських сил триває і ведеться активна партизанська війна.

Українські військові продовжують звільняти населені пункти Херсонщини від російських окупантів. Контрнаступ неминучий й українці наближають його. Про це у четвер під час брифінгу повідомив в. о. начальника Херсонської ОВ Дмитро Бутрій.

ВСУ, артилерія

Він зазначив, що російська армія мстить ЗСУ за просування в Херсонській області обстрілами сіл та житлових будинків.

"Зараз звільнено 44 населені пункти. Вони дуже сильно страждають, тому що російські окупанти постійно їх обстрілюють. Вони зазнають дуже великих руйнувань. Руйнується інфраструктура, житлові будинки. Ось так "російський світ" хоче знищити нашу державу", – сказав він.

За словами Бутрія, контрнаступ українських сил продовжується. У той же час на тимчасово окупованих територіях області ведеться активна партизанська війна.

українські військові, бійці ЗСУ

Українські військові впевнені у перемозі, але кажуть: недооцінювати противника не можна. Росіяни мають перевагу в артилерії та бронетехніці.


Александра Павленко, politeka.net





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