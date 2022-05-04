Зеленский объявил второй этап войны с Россией: что это значит

Сегодня первоочередная задача нашей страны - максимальное вытеснение роSSийских войск с территории Украины, но глобальной целью является восстановление территориальной целостности государства в международно-признанных границах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время участия в сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

"Цель любого украинца – восстановить нашу территориальную целостность в международно-признанных границах. Я понимаю, что невозможно все сразу. Сначала нужно сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну, а потом уже будет действовать дипломатия", – заявил он, информирует Апостроф .

Глава государства также отметил, что первым этапом в этой войне была остановка РФ и ее продвижение.

"Второй этап – сделать так, чтобы РоSSия максимально отошла от нашей территории. Третий этап – максимально восстановить территориальную целостность", – объяснил он.

Как отметил Зеленский, там, где можно восстановить территориальную целостность благодаря диалогу, Украина будет делать все возможное, но как равноправный партнер.

"...мы не отступаем. То есть на сегодняшний день это уже новый этап. Где-то на каких-то территориях мы стоим, заблокированные роSSийскими военными и техникой. Там мы ждем соответствующей техники, чтобы она появилась с нашей стороны, и мы могли давить и продвигаться вперед. А на некоторых территориях мы продвигаемся вперед", – рассказал он.

Однако Зеленский отметил, что пока не видит желания РФ прекратить огонь. "Когда обе стороны хотят прекращения огня – они это делают. Мы это проходили несколько лет с РоSSийской Федерацией на контактной линии на Донбассе. Они говорят, что мы договариваемся, потом нарушают".

Глава государства обратил внимание на то, что даже когда речь идет о режиме тишины на территории Мариуполя для проведения совместной с ООН операции по эвакуации гражданских лиц, все равно происходят обстрелы и бомбежки.

Зеленский считает, что режим прекращения огня может быть установлен, только когда состоится его встреча с Путиным.

"Если у нас будет встреча с президентом Путиным, тогда к этому времени будет режим прекращения огня. Поскольку в противном случае не будет встречи. И тогда, может быть, мы с ним договоримся лично. Он лично должен брать на себя обязательство по прекращению огня. И желательно публичные", – подчеркнул он.

При этом Зеленский отметил, что режим прекращения огня не означает, что роSSийские войска могут остаться там, где они находятся, и будет определенный замороженный конфликт.

"Мы не пойдем на замороженный конфликт", - резюмировал Зеленский.