Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами

Він заявив про початок нового етапу військової підтримки України, інформує ZN.ua.

Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами
© U.S. Army

Колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, схоже, впевнений, що Україна все ж отримає "зелене світло" на танки Leopard. Він також наголошує у своєму мікроблозі у Twitter, що наступним кроком, який, до того ж, варто ухвалити без зволікання, повинні бути рішення щодо винищувачів та далекобійної артилерії для ЗСУ.

"Рамштайнська зустріч заклала підвалини для якісно нового етапу військової підтримки України. Західна наступальна зброя має дозволити повернути захоплені території. Це важливо. Після "Леопардів" необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами", - пише чиновник.

Ramstein meeting laid foundations for a qualitatively new phase of military support for #Ukraine. Western offensive weaponry must enable to take back captured territories. It’s essential. After ‘Leopards' necessary to decide without dalay on the long-range artillery and fighters. pic.twitter.com/hIRGn6z8cc

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) January 24, 2023


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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