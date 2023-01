Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами

Колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, схоже, впевнений, що Україна все ж отримає "зелене світло" на танки Leopard. Він також наголошує у своєму мікроблозі у Twitter , що наступним кроком, який, до того ж, варто ухвалити без зволікання, повинні бути рішення щодо винищувачів та далекобійної артилерії для ЗСУ.

"Рамштайнська зустріч заклала підвалини для якісно нового етапу військової підтримки України. Західна наступальна зброя має дозволити повернути захоплені території. Це важливо. Після "Леопардів" необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами", - пише чиновник.