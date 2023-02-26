Президент Чехії запропонував Зеленському визначити дату його візиту до Києва
Петр Павел зазначив, що ідею його приєднання до президента Словаччини для поїздки в Україну було позитивно оцінено в обох країнах, інформує
Президент Чехії Петр Павел запропонував українській стороні визначити дату свого візиту до Києва. Про це глава держави
За словами Павела, ідею його приєднання до президента Словаччини Зузану Чапутову, яка також збирається приїхати в Україну, було позитивно оцінено в обох країнах, і ця ідея ще жива.
"Коли я в Мюнхені зустрічався з главою українського парламенту, сказав, що готовий відвідати Україну на ранньому етапі свого президентства. Але, звісно, в Україні війна і в Києві досить насичене життя. Тож я залишив би можливість за українською стороною пропонувати дату візиту. Я зараз гнучкіший, ніж президент Зеленський", – заявив президент Чехії.