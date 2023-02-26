Президент Чехії запропонував Зеленському визначити дату його візиту до Києва

Петр Павел зазначив, що ідею його приєднання до президента Словаччини для поїздки в Україну було позитивно оцінено в обох країнах, інформує ZN.ua.

Президент Чехії запропонував Зеленському визначити дату його візиту до Києва
© Петр Павел / Twitter

Президент Чехії Петр Павел запропонував українській стороні визначити дату свого візиту до Києва. Про це глава держави заявив в інтерв'ю "Суспільному".

За словами Павела, ідею його приєднання до президента Словаччини Зузану Чапутову, яка також збирається приїхати в Україну, було позитивно оцінено в обох країнах, і ця ідея ще жива.

"Коли я в Мюнхені зустрічався з главою українського парламенту, сказав, що готовий відвідати Україну на ранньому етапі свого президентства. Але, звісно, в Україні війна і в Києві досить насичене життя. Тож я залишив би можливість за українською стороною пропонувати дату візиту. Я зараз гнучкіший, ніж президент Зеленський", – заявив президент Чехії.


Богдан Затула, ZN.ua





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