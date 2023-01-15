Японський прем'єр Фуміо Кісіда: результат українського конфлікту може визначити майбутнє Азії

Уроки України означають, що безпека Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону нероздільна, інформує ZN.ua.

Японський прем'єр Фуміо Кісіда: результат українського конфлікту може визначити майбутнє Азії
Фуміо Кісіда, Вікіпедія

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив у ході візиту до Вашингтона, що результат українського конфлікту може визначити майбутнє Азії.

За його словами, уроки України означають, що безпека Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону нероздільна. Ситуація в Японії та навколо стає все більш серйозною у зв'язку зі спробами в односторонньому порядку силою змінити статус-кво у Східно-китайському та Південно-китайському морях та зі зростанням ядерної та ракетної активності Північної Кореї ”.

Кісіда відвідав США безпосередньо після того, як Японія оголосила про подвоєння свого військового бюджету через дії КНДР, яка регулярно запускає ракети в напрямку Японії, а також тиск Китаю на Тайвань.

Під час спільної прес-конференції з президентом США Джо Байденом Кісіда застеріг Росію від застосування ядерної зброї.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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