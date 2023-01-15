Японський прем'єр Фуміо Кісіда: результат українського конфлікту може визначити майбутнє Азії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив у ході візиту до Вашингтона, що результат українського конфлікту може визначити майбутнє Азії.

За його словами, уроки України означають, що безпека Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону нероздільна. Ситуація в Японії та навколо стає все більш серйозною у зв'язку зі спробами в односторонньому порядку силою змінити статус-кво у Східно-китайському та Південно-китайському морях та зі зростанням ядерної та ракетної активності Північної Кореї ”.

Кісіда відвідав США безпосередньо після того, як Японія оголосила про подвоєння свого військового бюджету через дії КНДР , яка регулярно запускає ракети в напрямку Японії, а також тиск Китаю на Тайвань.