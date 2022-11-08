Максим Субх: Україна планує призначити послів в усі африканські країни, де їх довго не було

Після візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Гани прийнято рішення про започаткування діяльності посольства нашої держави в цій країні. Про це в інтерв'ю Володимиру Кравченку для ZN.UA розповів спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

"Воно буде відкрите найближчими місяцями. Ми також працюємо над тим, аби призначити послів у всі африканські країни, де тривалий час у нас не було глав закордонних дипломатичних установ", - зазначив дипломат.

Він також розповів, що якщо зараз на території Африки Україна має десять посольств, із яких п’ять розташовані в Північній Африці і п’ять — в Субсахарській, то Росія має на континенті понад 40 посольств.