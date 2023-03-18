Забродського планують призначити заступником Залужного – депутат

Забродський склав повноваження депутата.

Забродського планують призначити заступником Залужного – депутат

Генерал-лейтенант Михайло Забродський, який вирішив скласти повноваження депутата, повертається на військову службу. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко та додав, що Забродського планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ.

"Михайло Забродський достроково припиняє повноваження народного депутата від "Європейської Солідарності". Генерал-лейтенант повертається на військову службу - його планують призначити заступником головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного", - написав Гончаренко.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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