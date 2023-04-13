Ходжес: витік документів з Пентагону не позначиться на контрнаступі України

Колишній командувач військами США в Європі вважає, що українська сторона має бути менш "засмученою" можливими наслідками, ніж американська.

Ходжес: витік документів з Пентагону не позначиться на контрнаступі України
© twitter.com/USEmbassyKyiv

Екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес переконаний, що витік секретних матеріалів американської розвідки не перешкоджатиме майбутньому контрнаступу Збройних сил України. Про це він повідомив у інтерв’ю для "Голосу Америки", інформує ZN.ua.

Екскомандир військ США у Європі заявив, що українська сторона має бути менш "засмученою" можливими наслідками, ніж американська, яка, на його думку, продемонструвала свою "вразливість". Головні ж збитки, на думку Ходжеса, були завдані інформацією про ймовірне прослуховування Південної Кореї з боку США, хоча південнокорейські спецслужби вже заявили, що ця інформація в документах "невірна" і "сфабрикована".

"Один із витоків полягав у тому, що США, ймовірно, прослуховують розмови всередині уряду Південної Кореї, щоб з'ясувати, чи збирається Південна Корея погодитися на продаж боєприпасів, які ми могли б безпосередньо передати Україні, або могли б замінити те, що ми вже надіслали Україні. Саме цей приклад, що ми прослуховуємо уряд Південної Кореї, намагаючись зрозуміти, до чого вони схиляються, був найбільш руйнівним", — зазначив Ходжес.

За його словами, це "дуже незручна ситуація", яка підриває довіру між сторонами.

"Можна припустити, звичайно, що всі слухають усіх, проте це не скасовує факту, що це дуже незручна ситуація. Це підриває певний ступінь довіри. Коли ви розмовляєте зі своїми союзниками, є певний ступінь того, що я не хотів би називати шпигунством, але ви намагаєтеся зрозуміти, що інші країни думають про важливі теми. Але коли це виходить назовні, це може викликати обурення, а також ускладнити відносини в майбутньому", — додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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