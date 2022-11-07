"Якщо ви неплатоспроможні, значить не отримаєте захист" – Дональд Трамп

Колишній президент Сполучених Штатів під час виступу на мітингу зробив відверту заяву, щодо фінансування НАТО, інформує ZN.ua.

© NASA HQ PHOTO

В Сполучених Штатах тривають передвиборчі перегони до Конгресу, які мають відбутися вже 8 листопада. Лідери демократичної та республіканської партій активно агітують громадян підтримати їх на проміжних виборах у США. Зокрема, під час виступу на мітингу у штаті Флорида колишній президент Дональд Трамп, заявив що під час своєї каденції, дав зрозуміти союзникам по НАТО, що США не захищатимуть їх від Росії, якщо ті не збільшать відрахування до бюджету Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє російське інформаційна агенція "ТАСС" із посиланням на телеканал Newsmax, де відбувалася пряма трансляція виступу.

За словами експрезидента США під час зустрічі лідерів НАТО, до нього звернувся один з очільників країн-союзників з питанням що буде, якщо Російська Федерація вчинить напад на Альянс. На що Трамп відповів: "Якщо ви неплатоспроможні, значить не отримаєте захист".

Як стверджує колишній президент Сполучених Штатів, після цієї розмови вдалося домовитись про збільшення фінансування НАТО на $400 млрд.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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