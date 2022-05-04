Армии РФ не удается "компенсировать" потери личного состава за счет контрактников — СБУ
Оккупанты жалуются на большое количество жертв на войне в Украине: одна из вражеских дивизий полностью уничтожена, информирует
РоSSийской армии не удается набрать достаточное количество контрактников для "компенсации" своих военных, уже уничтоженных украинскими защитниками. Об этом свидетельствует переписка одного из контрактников РФ с сотрудницей главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, сообщает Служба безопасности Украины в
"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (при среднем наполнении 500 военных — прим. СБУ)", — говорит женщина.
Находящийся в Херсонской области захватчик в ответ жалуется на значительные потери на фронте, которые порождают бунты.
"34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование. Сказали все, навоевались", — передает роSSийский оккупант.
Женщина же рассказывает о других потерях РФ на территории Украины. По ее словам, 150-я дивизия разбита на 60%, а 102-я, пытавшаяся захватить Киев и пойти на Донбасс, уничтожена полностью. "И кем менять их, спрашивается?", — риторически спрашивает она.
В Службе безопасности Украины подытожили: "Похоже, часть россиян таки хорошо усвоила уроки ВСУ: остаться дома — единственный способ уцелеть".