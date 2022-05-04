Армии РФ не удается "компенсировать" потери личного состава за счет контрактников — СБУ

РоSSийской армии не удается набрать достаточное количество контрактников для "компенсации" своих военных, уже уничтоженных украинскими защитниками. Об этом свидетельствует переписка одного из контрактников РФ с сотрудницей главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, сообщает Служба безопасности Украины в Telegram .

"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (при среднем наполнении 500 военных — прим. СБУ)", — говорит женщина.

Находящийся в Херсонской области захватчик в ответ жалуется на значительные потери на фронте, которые порождают бунты.

"34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование. Сказали все, навоевались", — передает роSSийский оккупант.

Женщина же рассказывает о других потерях РФ на территории Украины. По ее словам, 150-я дивизия разбита на 60%, а 102-я, пытавшаяся захватить Киев и пойти на Донбасс, уничтожена полностью. "И кем менять их, спрашивается?", — риторически спрашивает она.

В Службе безопасности Украины подытожили: "Похоже, часть россиян таки хорошо усвоила уроки ВСУ: остаться дома — единственный способ уцелеть".