Оккупанты в Северодонецке сделали большую глупость: в ISW указали на их просчет

Борьба за Северодонецк продолжается – оккупанты разрушили два моста через реку Северский Донец и теперь имеют проблемы с переправой, а украинские военные пока еще контролируют завод "Азот", информирует Апостроф.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что главной целью рашистов остается окружение украинских военных сил на востоке Украины и абсолютный захват Донецкой и Луганской областей.

По состоянию на 12 июня роSSийские войска продолжали наземные атаки в Северодонецке и его окрестностях под прикрытием огня тяжелой артиллерии, но полный контроль над городом им установить не удалось – украинские военные контролируют промышленную зону "Азота".

По словам главы Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая, роSSийские войска разрушили два моста через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском и интенсивно обстреливают третий.

Институт изучения войны подчеркнул, что роSSийские войска, в принципе, должны стремиться захватить мосты, а не разрушить их, поскольку в прошлом у них уже было несколько неудачных переправ через реку Северский Донец.

Можно предположить, что таким образом, они надеются поймать украинских защитников в ловушку в Северодонецке, отрезав их отступление, но выгода от ловли относительно небольшого количества военнослужащих Украины остается для рашистов сомнительной, сравнительно с возможной полноценной переправой через реку.

"Русские, вероятно, ожидают, что вместо этого смогут вырваться со своих позиций либо вокруг Тошковки, либо из Попасной на север, а затем окружить Лисичанск или атаковать его с западного берега Северского Донца, тем самым устраняя необходимость захватывать мосты или проводить встречную переправу. РоSSийские войска провели еще одну неудачную атаку на Тошковку, которая, вероятно, является попыткой возобновить их движение на север к Лисичанску на западном берегу", - резюмировали в Институте.


Мария Швец, Апостроф





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
В Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушенийВ Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушений
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты в наступление не идут, но постоянно обстреливают Николаев и прифронтовые громады – КимОккупанты в наступление не идут, но постоянно обстреливают Николаев и прифронтовые громады – Ким
Оккупанты обстреляли Гуляйполе в Запорожье. Есть раненые мирные жителиОккупанты обстреляли Гуляйполе в Запорожье. Есть раненые мирные жители
Оккупанты обстреляли жилые районы Харькова: есть раненыеОккупанты обстреляли жилые районы Харькова: есть раненые
ISW: Оккупанты будут продолжать штурм трассы Бахмут-Лисичанск для поддержки окружения последнегоISW: Оккупанты будут продолжать штурм трассы Бахмут-Лисичанск для поддержки окружения последнего
Оккупанты сокращают выдачу гуманитарки в МариуполеОккупанты сокращают выдачу гуманитарки в Мариуполе
«Враг заменил более 100 единиц поврежденной техники»: оккупанты пытаются окружить войска ВСУ«Враг заменил более 100 единиц поврежденной техники»: оккупанты пытаются окружить войска ВСУ
В Минобороны объяснили, почему план россиян по блицкригу в Северодонецке провалилсяВ Минобороны объяснили, почему план россиян по блицкригу в Северодонецке провалился
Отметили "день РоSSии": оккупанты в Мариуполе украли уже третье судно металлопрокатаОтметили "день РоSSии": оккупанты в Мариуполе украли уже третье судно металлопроката
В Северодонецке украинский защитник сбил роSSийский беспилотник "Орлан-10"В Северодонецке украинский защитник сбил роSSийский беспилотник "Орлан-10"
В южных областях оккупанты продолжают укреплять рубежи обороны вдоль линии фронтаВ южных областях оккупанты продолжают укреплять рубежи обороны вдоль линии фронта
Последние новости
Подгружаем последние новости