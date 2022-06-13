Оккупанты в Северодонецке сделали большую глупость: в ISW указали на их просчет

Борьба за Северодонецк продолжается – оккупанты разрушили два моста через реку Северский Донец и теперь имеют проблемы с переправой, а украинские военные пока еще контролируют завод "Азот", информирует Апостроф .

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что главной целью рашистов остается окружение украинских военных сил на востоке Украины и абсолютный захват Донецкой и Луганской областей.

По состоянию на 12 июня роSSийские войска продолжали наземные атаки в Северодонецке и его окрестностях под прикрытием огня тяжелой артиллерии, но полный контроль над городом им установить не удалось – украинские военные контролируют промышленную зону "Азота".

По словам главы Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая, роSSийские войска разрушили два моста через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском и интенсивно обстреливают третий.

Институт изучения войны подчеркнул, что роSSийские войска, в принципе, должны стремиться захватить мосты, а не разрушить их, поскольку в прошлом у них уже было несколько неудачных переправ через реку Северский Донец.

Можно предположить, что таким образом, они надеются поймать украинских защитников в ловушку в Северодонецке, отрезав их отступление, но выгода от ловли относительно небольшого количества военнослужащих Украины остается для рашистов сомнительной, сравнительно с возможной полноценной переправой через реку.

"Русские, вероятно, ожидают, что вместо этого смогут вырваться со своих позиций либо вокруг Тошковки, либо из Попасной на север, а затем окружить Лисичанск или атаковать его с западного берега Северского Донца, тем самым устраняя необходимость захватывать мосты или проводить встречную переправу. РоSSийские войска провели еще одну неудачную атаку на Тошковку, которая, вероятно, является попыткой возобновить их движение на север к Лисичанску на западном берегу", - резюмировали в Институте.