Уйти из армии в декрет: в Раде появился любопытный законопроект для мужчин

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который разрешает уходить в декрет не только женщинам, но и мужчинам-военнослужащим, информирует Апостроф .

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт украинского парламента.

В мирное время правом на декретный отпуск могут воспользоваться только мужчины, которые ребенка самостоятельно. Военнослужащие-мужчины должны выбирать между воспитанием ребенка и военной карьерой, тогда, как военнослужащие-женщины не имеют такого выбора - у них есть возможность воспользоваться декретным отпуском.

При этом, в сравнительной таблице к законопроекту прописано, что возможность ухода в декрет допускается не только женщинам, но и мужчинам, если оба несут военную службу.