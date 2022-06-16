Новостей.COM ⇒
2022-06-16
Уйти из армии в декрет: в Раде появился любопытный законопроект для мужчин
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который разрешает уходить в декрет не только женщинам, но и мужчинам-военнослужащим, информирует
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт украинского парламента.
В мирное время правом на декретный отпуск могут воспользоваться только мужчины, которые ребенка самостоятельно. Военнослужащие-мужчины должны выбирать между воспитанием ребенка и военной карьерой, тогда, как военнослужащие-женщины не имеют такого выбора - у них есть возможность воспользоваться декретным отпуском.
При этом, в сравнительной таблице к законопроекту прописано, что возможность ухода в декрет допускается не только женщинам, но и мужчинам, если оба несут военную службу.
Евгений Устименко, Апостроф