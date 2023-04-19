Росіянам хочуть заборонити володіти будь-яким майном в Україні – зареєстровано законопроект

Майно, яке вже належить громадянам РФ чи російським компаніям, буде відчужено на користь України.

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою захисту права власності українського народу, яким пропонують заборонити Росії та її громадянам володіти будь-яким майном в Україні, а усі дозволи на спеціальне водокористування, надані зазначеним особам, підлягатимуть анулюванню протягом одного місяця з дня набрання чинності цього закону, інформує ZN.ua .

У законопроекті № 9218 , зареєстрованому від низки депутатів парламенту, пропонується встановити заборону для держави-агресора та її громадян, юридичних осіб та міжнародних об’єднань, організацій, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора, набувати право власності на землю, земельні ділянки, ліса, надра, користуватися водними об’єктами.

Згадані особи чи організації будуть зобов’язані відчужити право власності та/або користування такими об’єктами протягом трьох місяців з дня набрання чинності закону. Водночас усі дозволи на спеціальне водокористування, надані громадянам РФ , підлягатимуть анулюванню протягом одного місяця з дня набрання чинності закону.

Також у земельному кодексі планують закріпити положення, згідно з яким не допускається продаж земельних ділянок державної або комунальної власності державі-агресору, її громадянам, юридичним особам та організаціям, зареєстрованим в РФ .

Також у змінах до ст. 6 Закону України «Про виключну (морську) економічну зону України» пропонують прописати, що будь-яка діяльність РФ , її юридичних осіб, міжнародних організацій, об'єднань у виключній (морській) економічній зоні України заборонена.

«Проект Закону розроблено з метою збереження природних об’єктів права власності Українського народу від злочинних дій держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів, а також унеможливлення набуття такими суб’єктами права власності на землю, земельні ділянки, ліса, надра, користування водними об’єктами», - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори закону наголошують, що все більше росіян підтримують війну проти України. Так, згідно із соціологічними даними на кінець лютого 2023 року 77% підтримували «дії російських збройних сил в Україні», хоча рік тому таких було 68%.