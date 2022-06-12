Число обстрелов Луганщины не смогла бы сосчитать и счетная палата - Гайдай

Самая сложная ситуация в Луганской области, роSSийские войска постепенно, шаг за шагом, разрушают всю инфраструктуру подконтрольных Украине городов. За предыдущие сутки обстреляли «Азот» и «Стеклопластик», информирует ZN.ua.

Число обстрелов Луганщины не смогла бы сосчитать и счетная палата - Гайдай
© Сергей Гайдай / Facebook

Интенсивность роSSийских обстрелов Северодонецка, Лисичанска и других населенных пунктов Луганщины подконтрольных Украине, настолько плотная, что посчитать их количество не представляется возможным. От этих обстрелов страдает мирное население, вынужденное постоянно находиться в укрытии. Из-за уличных боев и артиллерийского огня узнать есть ли пострадавшие в Северодонецке пока нет возможности, тогда как в Лисичанске, ранены женщина и мужчина, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Вчера роSSийские оккупанты обстреляли в Северодонецке предприятия «Азот» и «Стеклопластик». В результате произошло возгорание на территорию транспортного цеха. Также враг попал в полигон ГСЧС, расположенный за городом. Под массированный обстрел попали поселки Павлоград и Синецкий под Северодонецком.

За предыдущие сутки роSSийские войска уничтожили 10 домов в Золотом, 10 – Врубовке, 2 – Николаевке, 4 в Лисичанске, а также торговый центр и магазин.


Дарья Кепова, ZN.ua





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