The Guardian: Украина терпит большие потери, в войне может произойти переломный момент

Украинские силы очень растянуты вдоль линии фронта, но РоSSии все равно не помешала бы пауза в боях, информирует ZN.ua.

The Guardian: Украина терпит большие потери, в войне может произойти переломный момент
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Не зависимо от того, как кто считает, цифры получаются страшными: потери Украины достигают уровня от 600 до 1000 военных в день. Один из советников ардминистрации украинского президента Алексей Арестович сказал The Guardian, что ежедневно погибает в среднем 150 украинских солдат, а ранения получают еще около 800.

В свою очередь другой советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал BBC, что на фронтах погибает 100-200 защитников страны каждый день. Это большие потери человеческих жизней и возможностей для обороняющейся стороны, - пишет The Guardian, напоминая о тяжких битвах за Северодонецк на этой неделе. Издание напоминает, что украинские силы могли бы отступить в более обороноспособный Лисичанск через реку Северский Донец. Там они могли бы занять более выгодные позиции.

The Guardian отмечает, что ввиду названных цифр украинские потери превышают 20 тысяч в месяц. Это поднимает вопрос, в каком состоянии будет армия Украины, если война затянется до осени. То же самое касается и сил РоSSии, конечно же. Но захватчики уже контролируют значительную часть Украины. И они могут поставить бои на паузу с территориальными завоеваниями.

Издание предлагает рассмотреть цифры в контексте. На начало роSSийского вторжения армия Украины насчитывала 125 тысяч военных, согласно данным Международного института стратегических исследований. Также к ним нужно добавить 102 тысяч пограничных войск. Аналитики считают, что с начала вторжения общее количество украинских сил достигло 500 тысяч бойцов, и это впечатляет.


Лесь Димань, ZN.ua





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