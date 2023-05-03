The Guardian: Удар безпілотниками по Кремлю міг здійснити оператор, який не працює на жоден уряд
На думку експерта, оператор безпілотників, які впали на купол Кремля, був "відносно досвідченим".
Атака проти Кремля за допомогою БПЛА була здійснена «відносно досвідченим оператором». Експерт з безпілотників Центру військово-морського аналізу США Семюель Бендетт сказав, що, судячи з відео другого удару, БПЛА «виглядає так, ніби у нього тонкі крила», інформує
Це вказує на те, що атака була здійснена добре підготовленим оператором, хоча і не обов'язково державним агентом, - цитує експерта
Дрони з фіксованим крилом мають більшу дальність і тривалість польоту, ніж прості і дешеві квадрокоптери. А такий апарат, як Mugin-5, теоретично може літати протягом 7 годин зі швидкістю близько 120 км/год, що робить можливим роботу на великій відстані.
Аналітики також припускають, що це міг бути український безпілотник UJ-22, який має схожу швидкість і дальність польоту, про що свідчать дані на сайті виробника. Але оприлюднені відео не достатньо чіткі, щоб можна було ідентифікувати модель.
The Guardian нагадує, що ряд атак на російській території з використанням безпілотників приписують українським військовим або російським партизанам. Зокрема, видання нагадує про удар по російських об’єктах в окупованому Севастополі в Криму, який стався наприкінці квітня. В Росії стверджували, що ця атака була виконана за допомогою рою безпілотників Mugin-5.