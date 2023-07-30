Жителі Гуама виступили проти розміщення на їхньому острові американської зброї — The Guardian

Вони бояться стати "військовою мішенню".

Заплановане встановлення система протиракетної оборони США на острові Гуам може перетворити тихоокеанську територію на "мішень". Так вважають місцеві жителі, пише Guardian, інформує ZN.ua.

Жителі Гуама виступили проти розміщення на їхньому острові американської зброї — The Guardian
© Википедия

Як відомо, Пентагон планує інвестувати 1,5 млрд доларів у 360-градусну архітектуру протиповітряної та протиракетної оборони на Гуамі. Він має на меті завершити створення системи до 2027 року.

У січні Агентство протиракетної оборони (MDA), підрозділ Міністерства оборони, уклало з компанією Lockheed Martin контракт на півмільярда доларів на розробку системи протиракетної оборони Гуаму. Компоненти будуть побудовані на майданчиках, які будуть обрані серед 20 потенційних місць.

Плани будівництва оборонної системи зустріли широкий опір з боку мешканців Гуаму. Серед заперечень - побоювання, що територія буде втягнута в будь-який потенційний конфлікт, а також побоювання щодо екологічних ризиків для острова і його корінної культури.

"Проекція сил США робить Гуам мішенню. Якщо почнеться війна, ми опинимося під прицілом.

Сьогодні військові говорять про "оборону", але плани розміщення на Гуамі наступальних ракет вже розробляються", - сказав Кеннет Купер, доцент політології в Університеті Гуаму.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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