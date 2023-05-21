Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»

Президент наголосив, що без винищувачів повітряний щит над Україною не буде повноцінним.

Поява в українському небі винищувачів F-16 стане історичним моментом для безпекової архітектури у Європі та світі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час саміту «Великої сімки» в Хірошімі, де він перебуває особисто, інформує ZN.ua .

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«Повітряний щит може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками у повітрі. Зараз ми виходимо на шлях усунення розриву в можливостях. Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі», – процитували Зеленського в офісі президента.

Глава Української держави подякував партнерам за рішення тренувати наших пілотів на сучасних винищувачах. Крім того, Зеленський подякував за надані Україні системи протиповітряної оборони.

«Коли таких систем ППО в Україні буде достатньо для того, щоб захистити всі наші міста, світ бачитиме, який повітряний щит здатна створити демократія. Ми вирішуємо, якою буде безпека неба, а не наш ворог», – додав Зеленський.