Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»

Президент наголосив, що без винищувачів повітряний щит над Україною не буде повноцінним.

Поява в українському небі винищувачів F-16 стане історичним моментом для безпекової архітектури у Європі та світі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час саміту «Великої сімки» в Хірошімі, де він перебуває особисто, інформує ZN.ua.

Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
© Офіс президента

«Повітряний щит може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками у повітрі. Зараз ми виходимо на шлях усунення розриву в можливостях. Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі», – процитували Зеленського в офісі президента.

Глава Української держави подякував партнерам за рішення тренувати наших пілотів на сучасних винищувачах. Крім того, Зеленський подякував за надані Україні системи протиповітряної оборони.

«Коли таких систем ППО в Україні буде достатньо для того, щоб захистити всі наші міста, світ бачитиме, який повітряний щит здатна створити демократія. Ми вирішуємо, якою буде безпека неба, а не наш ворог», – додав Зеленський.

У Білому домі США заявили, що дозволять своїм західним союзникам постачати Україні передові винищувачі, включно з F-16 американського виробництва. Найближчим часом вирішиться, хто, скільки і коли поставлятиме. США також навчатимуть українських пілотів використовувати реактивні літаки.





Интересные новости
Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Борис Джонсон стане батьком у восьмий разБорис Джонсон стане батьком у восьмий раз
Ситуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — МалярСитуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — Маляр
Зеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу мируЗеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу миру
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський: «Наші військові у Бахмуті виконують завдання. Місто не захоплене сьогодні РФ»Зеленський: «Наші військові у Бахмуті виконують завдання. Місто не захоплене сьогодні РФ»
Тепер офіційно: Байден підтвердив, що США тренуватимуть українських військових для роботи з F-16Тепер офіційно: Байден підтвердив, що США тренуватимуть українських військових для роботи з F-16
Зеленський, виступаючи на зустрічі G7, анонсував перший саміт Формули мируЗеленський, виступаючи на зустрічі G7, анонсував перший саміт Формули миру
Зеленський і Байден зустрілися на саміті G7 у ЯпоніїЗеленський і Байден зустрілися на саміті G7 у Японії
У Повітряних силах припустили, скільки літаків отримає Україна: «Для початку кілька десятків»У Повітряних силах припустили, скільки літаків отримає Україна: «Для початку кілька десятків»
Зеленський у Японії зустрівся із президентом Південної КореїЗеленський у Японії зустрівся із президентом Південної Кореї
Зеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу мируЗеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу миру
Борис Джонсон стане батьком у восьмий разБорис Джонсон стане батьком у восьмий раз
У найближчі місяці партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні - Білий дімУ найближчі місяці партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні - Білий дім
Україна отримає винищувачі F-16, але не обов'язково від США — NBCУкраїна отримає винищувачі F-16, але не обов'язково від США — NBC
Последние новости
Подгружаем последние новости