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2022-06-16
Потери РФ в войне против Украины достигли почти 33 тысяч солдат — Генштаб ВСУ
Данные уточняются.
© скриншот видео
С начала войны против Украины армия РФ потеряла около 32 950 военных,
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1449 (+9) единиц;
- боевых бронированных машин – 3545 (+17) единиц;
- артиллерийских систем – 729 (+7) единиц;
- РСЗО – 233 (+3) единицы;
- средства ПВО – 97 (+0) единиц;
- самолетов – 213 (+0) единиц;
- вертолетов – 179 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0);
- крылатые ракеты – 129 (+0);
- корабли/катера – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9) единицы;
- специальная техника – 55 (+0).
«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.
Анастасия Гурин, ZN.ua