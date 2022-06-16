Потери РФ в войне против Украины достигли почти 33 тысяч солдат — Генштаб ВСУ

Данные уточняются.

Потери РФ в войне против Украины достигли почти 33 тысяч солдат — Генштаб ВСУ
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С начала войны против Украины армия РФ потеряла около 32 950 военных, сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано;
  • танков – 1449 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3545 (+17) единиц;
  • артиллерийских систем – 729 (+7) единиц;
  • РСЗО – 233 (+3) единицы;
  • средства ПВО – 97 (+0) единиц;
  • самолетов – 213 (+0) единиц;
  • вертолетов – 179 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0);
  • крылатые ракеты – 129 (+0);
  • корабли/катера – 13 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9) единицы;
  • специальная техника – 55 (+0).

«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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