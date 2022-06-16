Потери РФ в войне против Украины достигли почти 33 тысяч солдат — Генштаб ВСУ

С начала войны против Украины армия РФ потеряла около 32 950 военных, сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1449 (+9) единиц;

боевых бронированных машин – 3545 (+17) единиц;

артиллерийских систем – 729 (+7) единиц;

РСЗО – 233 (+3) единицы;

средства ПВО – 97 (+0) единиц;

самолетов – 213 (+0) единиц;

вертолетов – 179 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0);

крылатые ракеты – 129 (+0);

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9) единицы;

специальная техника – 55 (+0).

«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.