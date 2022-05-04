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2022-05-04
РоSSия терпит ужасные потери, отсюда отчаянный ракетный террор по всей Украине
По всей Украине было нанесено 18 ракетных ударов.
© МИД Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РоSSия терпит большие потери в Украине и этим вызван роSSийский отчаянный ракетный террор.
"РоSSия с трудом продвигается вперед и терпит ужасные потери. Отсюда отчаянный ракетный террор по всей Украине. Но мы не боимся, и мир тоже не должен бояться. Больше санкций против РФ. Больше тяжелого вооружения для Украины. РоSSийский ракетный терроризм должен быть наказан", - подчеркнул Кулеба в
Анна Конюченко, ZN.ua