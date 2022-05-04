РоSSия терпит ужасные потери, отсюда отчаянный ракетный террор по всей Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РоSSия терпит большие потери в Украине и этим вызван роSSийский отчаянный ракетный террор.

"РоSSия с трудом продвигается вперед и терпит ужасные потери. Отсюда отчаянный ракетный террор по всей Украине. Но мы не боимся, и мир тоже не должен бояться. Больше санкций против РФ . Больше тяжелого вооружения для Украины. РоSSийский ракетный терроризм должен быть наказан", - подчеркнул Кулеба в Twitter.