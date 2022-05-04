РоSSия терпит ужасные потери, отсюда отчаянный ракетный террор по всей Украине

По всей Украине было нанесено 18 ракетных ударов.

РоSSия терпит ужасные потери, отсюда отчаянный ракетный террор по всей Украине
© МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РоSSия терпит большие потери в Украине и этим вызван роSSийский отчаянный ракетный террор.

"РоSSия с трудом продвигается вперед и терпит ужасные потери. Отсюда отчаянный ракетный террор по всей Украине. Но мы не боимся, и мир тоже не должен бояться. Больше санкций против РФ. Больше тяжелого вооружения для Украины. РоSSийский ракетный терроризм должен быть наказан", - подчеркнул Кулеба в Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
Блок рекламы


Похожие новости
На Запорожье оккупанты понесли значительные потери, более сотни убитых - ГенштабНа Запорожье оккупанты понесли значительные потери, более сотни убитых - Генштаб
РоSSия впервые ударила в Закарпатье: пострадала железнодорожная подстанцияРоSSия впервые ударила в Закарпатье: пострадала железнодорожная подстанция
РоSSия развернула 22 батальонные тактические группы у Изюма, – Минобороны ВеликобританииРоSSия развернула 22 батальонные тактические группы у Изюма, – Минобороны Великобритании
Ракетные удары РоSSии не остановят оружейную помощь Украине, - ЕрмакРакетные удары РоSSии не остановят оружейную помощь Украине, - Ермак
РоSSияне разрушили в Лисичанске 130-летний памятник архитектуры, переживший две мировые войныРоSSияне разрушили в Лисичанске 130-летний памятник архитектуры, переживший две мировые войны
Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 627 детей — Офис генпрокурораИз-за вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 627 детей — Офис генпрокурора
РоSSия впервые с начала полномасштабного вторжения нанесла удар по ЗакарпатьюРоSSия впервые с начала полномасштабного вторжения нанесла удар по Закарпатью
В Украине создадут справочник восстановления городовВ Украине создадут справочник восстановления городов
РоSSия не дала эвакуировать людей из Токмака, Бердянска, ВасильевкиРоSSия не дала эвакуировать людей из Токмака, Бердянска, Васильевки
«Запад решил кардинально изменить стратегию» - Климкин о треугольнике Запад-РоSSия-Китай«Запад решил кардинально изменить стратегию» - Климкин о треугольнике Запад-РоSSия-Китай
Последние новости
Подгружаем последние новости