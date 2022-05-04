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2022-05-04
Силы НАТО в Европе возглавил генерал Кристофер Каволи
Он возьмет на себя командование около 100 тысяч американских военных, информирует
Главой командования американских сил в Европе стал генерал Кристофер Каволи. О назначении заявил прессе во вторник глава Пентагона Ллойд Остин, сообщается на
Генерал Каволи возьмет на себя командование около 100 тысяч американских военных из всех служб, дислоцированных в Европе, на фоне роSSийской вооруженной агрессии.
На этой должности он, помимо прочего, должен отвечать за усилия по оценке действий роSSийских военных в Европе и надзору за поставкой оружия США и союзников в Украину.
Оксана Коваль, ZN.ua