Силы НАТО в Европе возглавил генерал Кристофер Каволи

Главой командования американских сил в Европе стал генерал Кристофер Каволи. О назначении заявил прессе во вторник глава Пентагона Ллойд Остин, сообщается на сайте Минобороны Штатов.

Генерал Каволи возьмет на себя командование около 100 тысяч американских военных из всех служб, дислоцированных в Европе, на фоне роSSийской вооруженной агрессии.