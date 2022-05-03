Оккупанты взяли в плен главу Чернобаевской ТГ Игоря Дудара

РоSSийские военные взяли в плен главу Чернобаевской ТГ (Херсонская область) Игоря Дударя и его заместителя. Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, об этом стало известно 2 мая.

Ранее Вооруженные силы Украины уничтожили в Чернобаевке боеприпасы.

В то же время роSSийские войска уничтожают тысячелетние скифские курганы в Херсонской области, оборудуя на их месте огневые позиции.