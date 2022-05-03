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2022-05-03
Оккупанты взяли в плен главу Чернобаевской ТГ Игоря Дудара
Похитили и заместителя сельского головы.
Фото: www.chesno.org
РоSSийские военные взяли в плен главу Чернобаевской ТГ (Херсонская область) Игоря Дударя и его заместителя. Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, об этом стало известно 2 мая.
Ранее Вооруженные силы Украины уничтожили в Чернобаевке боеприпасы.
В то же время роSSийские войска уничтожают тысячелетние скифские курганы в Херсонской области, оборудуя на их месте огневые позиции.