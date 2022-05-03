СБУ предотвратила ракетные обстрелы объектов Нацгвардии

Разоблачены также жители Броварского района, которые присоединились к оккупантам и убили двух украинцев.

Служба безопасности Украины предотвратила ракетные обстрелы объектов Нацгвардии и разоблачила предателей, присоединившихся к оккупантам.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

В Киевской области контрразведка СБУ задержала роSSийского агента, который передавал врагу данные по дислокации запасного пункта подразделений Национальной гвардии Украины.

Кроме того, СБУ задержала еще троих предателей. Двое жителей Броварского района во время временной оккупации одного из поселков присоединились к оккупантам и убили двух граждан в поселке Большая Дымерка.

Другой коллаборант помогал захватчикам обустраивать артиллерийские расчеты и устанавливать блокпосты.

На Львовщине в ходе оперативных действий задержан агент роSSийских спецслужб – представитель криминалитета.

В Николаевской области на сотрудничестве с врагом разоблачена заместитель главы Баштанского райсовета. Колаборантка публично поддерживала захватчиков и участвовала в многочисленных "постановочных" сюжетах русских пропагандистов.