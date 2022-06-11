СБУ обезвредила вражескую агентуру, планировавшую корректировать ракетные обстрелы Днепра

СБУ обезвредила роSSийскую агентуру, планировавшую корректировать ракетные обстрелы Днепра. В частности, в городе задержан вражеский агент, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи и украинских военных подразделений. Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

По данным Службы безопасности, «связным» агента в РоSSии был один из прокремлевских блогеров, у которого более 300 тысяч подписчиков. Агент обращался к блоггеру за содействием в назначении на должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

Кроме того, еще одного предателя задержали в Донецкой области. Он передавал оккупантам информацию о позициях украинских военных и объектах критической инфраструктуры на территории Краматорского района.

В Житомирской области Служба безопасности обезвредила группу вражеских интернет-агентов, в которую входил гражданин РоSSии.

Отмечается, что злоумышленники распространяли через соцсети пропагандистские публикации в поддержку войны РФ против Украины.

Также на территории региона разоблачены вражеские агитаторы, которые публично призывали местных жителей поддержать захватчиков и оправдывали преступления оккупантов.