СБУ обезвредила вражескую агентуру, планировавшую корректировать ракетные обстрелы Днепра

«Связным» агента в РоSSии был один из прокремлевских блогеров, информирует ZN.ua.

СБУ обезвредила вражескую агентуру, планировавшую корректировать ракетные обстрелы Днепра
© СБУ

СБУ обезвредила роSSийскую агентуру, планировавшую корректировать ракетные обстрелы Днепра. В частности, в городе задержан вражеский агент, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи и украинских военных подразделений. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным Службы безопасности, «связным» агента в РоSSии был один из прокремлевских блогеров, у которого более 300 тысяч подписчиков. Агент обращался к блоггеру за содействием в назначении на должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

Кроме того, еще одного предателя задержали в Донецкой области. Он передавал оккупантам информацию о позициях украинских военных и объектах критической инфраструктуры на территории Краматорского района.

В Житомирской области Служба безопасности обезвредила группу вражеских интернет-агентов, в которую входил гражданин РоSSии.

Отмечается, что злоумышленники распространяли через соцсети пропагандистские публикации в поддержку войны РФ против Украины.

Также на территории региона разоблачены вражеские агитаторы, которые публично призывали местных жителей поддержать захватчиков и оправдывали преступления оккупантов.


Анастасия Гурин, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Враг может нанести ракетные удары с Черного моря и распространяет дезинформацию в Одесской области — ОК «Юг»Враг может нанести ракетные удары с Черного моря и распространяет дезинформацию в Одесской области — ОК «Юг»
Украинские зенитные ракетные войска сбили 500-ю вражескую воздушную цельУкраинские зенитные ракетные войска сбили 500-ю вражескую воздушную цель
В Днепропетровской области под обстрелы оккупантов попали три громады, пострадала женщина — глава ОВАВ Днепропетровской области под обстрелы оккупантов попали три громады, пострадала женщина — глава ОВА
РоSSияне продолжают артиллерийские обстрелы Николаева, ВСУ отвечают воздушными ударами — ОК «Юг»РоSSияне продолжают артиллерийские обстрелы Николаева, ВСУ отвечают воздушными ударами — ОК «Юг»
Не дадут рашистам убивать мирных жителей: Британия передаст Украине ракетные системы M270Не дадут рашистам убивать мирных жителей: Британия передаст Украине ракетные системы M270
Украинские защитники уничтожили вражескую БМП и почти весь взвод оккупантов в Донецкой области — видеоУкраинские защитники уничтожили вражескую БМП и почти весь взвод оккупантов в Донецкой области — видео
Новая попытка оцепить ЗСУ на Донбассе и обстрелы Киева: утренняя сводка Генштаба 5 июняНовая попытка оцепить ЗСУ на Донбассе и обстрелы Киева: утренняя сводка Генштаба 5 июня
Под вражеские обстрелы снова попал Криворожский район, есть разрушения жилых домов — глава Днепропетровской ОВАПод вражеские обстрелы снова попал Криворожский район, есть разрушения жилых домов — глава Днепропетровской ОВА
Враг несет потери, но продолжает обстрелы Луганской области: фото последствийВраг несет потери, но продолжает обстрелы Луганской области: фото последствий
Обстрелы оккупантами южных областей Украины привела к гибели двух и ранениям четырех людей — ОК «Юг»Обстрелы оккупантами южных областей Украины привела к гибели двух и ранениям четырех людей — ОК «Юг»
Последние новости
Подгружаем последние новости