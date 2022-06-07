РоSSияне продолжают артиллерийские обстрелы Николаева, ВСУ отвечают воздушными ударами — ОК «Юг»

Оккупанты продолжают производить тяжелоартиллерийские обстрелы Николаева крупнокалиберным вооружением, разрушая жилые кварталы, гражданские здания и автомобили. ВСУ дают россиянам достойный отпор, нанося удары по их позициям и складам боеприпасов с воздуха. Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Согласно информации украинских военных, за минувшие сутки были нанесены два вертолетных удара по скоплению вражеских сил и их позициям на Херсонщине, а также два авиационных удара парами самолетов по складам боеприпасов россиян на Николаевщине.

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины вместе с авиацией уничтожили 26 солдат противника и 10 единиц вражеской техники, среди которых танк и еще 6 единиц бронированной техники, 2 автомобиля и гаубица.