РоSSияне продолжают артиллерийские обстрелы Николаева, ВСУ отвечают воздушными ударами — ОК «Юг»

За прошедшие сутки на Юге украинским защитникам удалось уничтожить 10 единиц вражеской техники, информирует ZN.ua.

РоSSияне продолжают артиллерийские обстрелы Николаева, ВСУ отвечают воздушными ударами — ОК «Юг»
© Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine (Валерий Залужный) / Facebook

Оккупанты продолжают производить тяжелоартиллерийские обстрелы Николаева крупнокалиберным вооружением, разрушая жилые кварталы, гражданские здания и автомобили. ВСУ дают россиянам достойный отпор, нанося удары по их позициям и складам боеприпасов с воздуха. Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Согласно информации украинских военных, за минувшие сутки были нанесены два вертолетных удара по скоплению вражеских сил и их позициям на Херсонщине, а также два авиационных удара парами самолетов по складам боеприпасов россиян на Николаевщине.

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины вместе с авиацией уничтожили 26 солдат противника и 10 единиц вражеской техники, среди которых танк и еще 6 единиц бронированной техники, 2 автомобиля и гаубица.

В ОК «Юг» отметили, что корабельная группировка в Черном море продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель крылатых ракет. Также в готовности 1 большой десантный корабль. Несмотря на это, военные предупреждают, что угрозы ракетных ударов и с моря, и с суши, и с воздуха, а также вероятность десантной операции со стороны подразделений РФ, сохраняются.


Александр Кричковский, ZN.ua





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