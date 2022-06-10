В Днепропетровской области под обстрелы оккупантов попали три громады, пострадала женщина — глава ОВА

Наутро войска РФ нанесли ракетный удар по Днепровскому району, информирует ZN.ua.

В Днепропетровской области под обстрелы оккупантов попали три громады, пострадала женщина — глава ОВА
Фото иллюстративное
© Валентин Резниченко / Telegram

РоSSийские захватчики снова обстреляли Криворожский район Днепропетровщины. В результате обстрелов пострадала женщина. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

«Днепропетровщина. Напряженные и ночь, и утро. Ночью враг снова обстрелял Криворожский район», – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, под огонь попали сразу три громады.

В Зеленодольской громаде есть разрушения. Кроме того, 41-летняя женщина получила осколочное ранение.

В Широковской и Апостоловской громадах, к счастью, никто не пострадал.

«Утром ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших. Но детали выясняем», – добавил Резниченко.

Также глава ОВА уточнил, что сильный утренний пожар в Днепре с вражеской атакой не связан.

«Горело на одном из предприятий города. Спасатели огонь уже остановили», - отметил Резниченко.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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