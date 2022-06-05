Новая попытка оцепить ЗСУ на Донбассе и обстрелы Киева: утренняя сводка Генштаба 5 июня
По состоянию на 6 утра, 5 июня, на 102 сутки героического противостояния украинского народа против роSSийских оккупантов, РоSSия продолжает обстреливать с ракет и артиллерии объекты военной и гражданской инфраструктуры на украинской территории, в частности в Киеве, на Северском и Северодонецком направлении. Также есть угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.
На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза обстрелов оккупантами с территории Беларуси, где продлили до 11 июня проведение проверки боевой готовности подразделений ВС РБ. В частности, в Брестской области было проведено контрольно-тактическое учение с подразделениями бригады сил спецопераций ВС РБ. Там отработали действия подразделений в городских условиях и преодоление водного препятствия.
На Харьковском направлении подразделения оккупантов сосредоточили основные усилия по удержанию занятых позиций и пытаются блокировать продвижение ВСУ в госграницу. Агрессор не прекращает огонь позиций украинских защитников возле Харькова. Также рашисты применили фосфорные боеприпасы в районе села Черкасские Тишки.
На Славянском направлении оккупанты завершили перегруппировку своих войск и сейчас наступают в направлениях Довгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.
На Донецком направлении противник сосредоточил основные усилия на наступлении для окружения ВСУ возле Северодонецка и Лисичанска, чтобы блокировать основные логистические пути.
На Северодонецком направлении захватчики из артиллерии штурмуют Северодонецк и контролируют восточную часть города. Для захвата господствующих высот они пытаются наступать в направлении Нирково – Николаевка.
На Лиманском направлении враг наступает в направлении Святогорска и стремится вытеснить украинские войска на правый берег реки Северский Донец, информирует
На Бахмутском направлении оккупанты перебросили более 20 единиц вооружения и военной техники, чтобы доукомплектовать свои подразделения, понесшие потери.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливает передний край обороны и тыловые районы ВСУ, чтобы не допустить их перегруппировку.
На Южнобужском направлении оккупанты заминировали побережье реки Ингулец.
На Николаевском направлении рашисты развернули до двух реактивных и двух батарей ствольной артиллерии. Они попытались восстановить утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового, но, вместо того, понесли значительные потери и отошли.
В Черном море находится пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", готовых к осуществлению ракетного удара.
Сколько уничтожено техники противника
На Восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ликвидировали вражеский самолет, предположительно Су-34 и беспилотник типа "Форпост" на Южном направлении. Также ПВО Военно-Морских Сил поразили четыре крылатых ракеты "Калибр".