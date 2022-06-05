Новая попытка оцепить ЗСУ на Донбассе и обстрелы Киева: утренняя сводка Генштаба 5 июня

По состоянию на 6 утра, 5 июня, на 102 сутки героического противостояния украинского народа против роSSийских оккупантов, РоSSия продолжает обстреливать с ракет и артиллерии объекты военной и гражданской инфраструктуры на украинской территории, в частности в Киеве, на Северском и Северодонецком направлении. Также есть угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза обстрелов оккупантами с территории Беларуси, где продлили до 11 июня проведение проверки боевой готовности подразделений ВС РБ. В частности, в Брестской области было проведено контрольно-тактическое учение с подразделениями бригады сил спецопераций ВС РБ. Там отработали действия подразделений в городских условиях и преодоление водного препятствия.