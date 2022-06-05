Новая попытка оцепить ЗСУ на Донбассе и обстрелы Киева: утренняя сводка Генштаба 5 июня

По состоянию на 6 утра, 5 июня, на 102 сутки героического противостояния украинского народа против роSSийских оккупантов, РоSSия продолжает обстреливать с ракет и артиллерии объекты военной и гражданской инфраструктуры на украинской территории, в частности в Киеве, на Северском и Северодонецком направлении. Также есть угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза обстрелов оккупантами с территории Беларуси, где продлили до 11 июня проведение проверки боевой готовности подразделений ВС РБ. В частности, в Брестской области было проведено контрольно-тактическое учение с подразделениями бригады сил спецопераций ВС РБ. Там отработали действия подразделений в городских условиях и преодоление водного препятствия.

На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии инфраструктуру в районах сел Стариковое и Екатериновка Сумской области, а также села Каменская Слобода Черниговской области. Рашисты с помощью беспилотника совершили разведывательные действия в этих районах.

На Харьковском направлении подразделения оккупантов сосредоточили основные усилия по удержанию занятых позиций и пытаются блокировать продвижение ВСУ в госграницу. Агрессор не прекращает огонь позиций украинских защитников возле Харькова. Также рашисты применили фосфорные боеприпасы в районе села Черкасские Тишки.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Славянском направлении оккупанты завершили перегруппировку своих войск и сейчас наступают в направлениях Довгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.

На Донецком направлении противник сосредоточил основные усилия на наступлении для окружения ВСУ возле Северодонецка и Лисичанска, чтобы блокировать основные логистические пути.

На Северодонецком направлении захватчики из артиллерии штурмуют Северодонецк и контролируют восточную часть города. Для захвата господствующих высот они пытаются наступать в направлении Нирково – Николаевка.

На Лиманском направлении враг наступает в направлении Святогорска и стремится вытеснить украинские войска на правый берег реки Северский Донец, информирует Апостроф.

На Бахмутском направлении оккупанты перебросили более 20 единиц вооружения и военной техники, чтобы доукомплектовать свои подразделения, понесшие потери.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливает передний край обороны и тыловые районы ВСУ, чтобы не допустить их перегруппировку.

На Южнобужском направлении оккупанты заминировали побережье реки Ингулец.

На Николаевском направлении рашисты развернули до двух реактивных и двух батарей ствольной артиллерии. Они попытались восстановить утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового, но, вместо того, понесли значительные потери и отошли.

В Черном море находится пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", готовых к осуществлению ракетного удара.

Сколько уничтожено техники противника

На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили пять атак оккупантов и уничтожили три танка, четыре артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники. ПВО сбили боевой вертолет Ка-52 и два беспилотника типа "Орлан-10".

На Восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ликвидировали вражеский самолет, предположительно Су-34 и беспилотник типа "Форпост" на Южном направлении. Также ПВО Военно-Морских Сил поразили четыре крылатых ракеты "Калибр".

Подразделения Сил обороны уничтожили девять воздушных целей противника за 4 июня. В настоящее время истребительная авиация Воздушных Сил патрулирует воздушное пространство, а ударная авиация успешно оказывает огневую поддержку подразделениям ВСУ на Восточном направлении и других определенных операционных районах.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua


Екатерина Глянько, Апостроф





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