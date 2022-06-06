Не дадут рашистам убивать мирных жителей: Британия передаст Украине ракетные системы M270

Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270 MLRS, способные поражать цели на расстоянии в 80 километров, чтобы помочь стране защитить себя от роSSийской агрессии

Об этом со ссылкой на министра обороны Бена Уоллеса сообщает пресс-служба британского правительства, информирует Апостроф .

Передовая система вооружения M270даст значительное повышение возможностей ВСУ. Решение Великобритании было тесно скоординировано с решением США предоставить Украине вариант РСЗО высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS).

Наряду с системой вооружения, Великобритания также будет поставлять боеприпасы M31A1.

Решение Бена Уоллеса было принято в ответ на просьбы ВСУ о более дальнобойном высокоточном оружии, чтобы защитить себя от роSSийской тяжелой артиллерии, которая была использована с разрушительным эффектом в восточной части Донбасса.

Глава британского правительства Борис Джонсон прокомментировал решение Минобороны.