Не дадут рашистам убивать мирных жителей: Британия передаст Украине ракетные системы M270

Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270 MLRS, способные поражать цели на расстоянии в 80 километров, чтобы помочь стране защитить себя от роSSийской агрессии

Об этом со ссылкой на министра обороны Бена Уоллеса сообщает пресс-служба британского правительства, информирует Апостроф.

Передовая система вооружения M270даст значительное повышение возможностей ВСУ. Решение Великобритании было тесно скоординировано с решением США предоставить Украине вариант РСЗО высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS).

Наряду с системой вооружения, Великобритания также будет поставлять боеприпасы M31A1.

Решение Бена Уоллеса было принято в ответ на просьбы ВСУ о более дальнобойном высокоточном оружии, чтобы защитить себя от роSSийской тяжелой артиллерии, которая была использована с разрушительным эффектом в восточной части Донбасса.

Глава британского правительства Борис Джонсон прокомментировал решение Минобороны.

"Мы не можем стоять в стороне, пока роSSийская дальнобойная артиллерия равняет с землей города и убивает ни в чем не повинных мирных жителей. Великобритания передаст ВСУ реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающийся роSSийский натиск", - заявил премьер у себя в Twitter.


Игорь Тимофеев, Апостроф





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