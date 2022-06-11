Украинские зенитные ракетные войска сбили 500-ю вражескую воздушную цель

Ею стал очередной роSSийский беспилотник.

Украинские зенитные ракетные войска сбили 500-ю вражескую воздушную цель
Фото иллюстративное

Зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили уже 500 воздушных целей роSSийских оккупантов. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Последним уничтоженным роSSийским объектом в небе стал очередной беспилотник "Орлан-10".

"Рассчитывали на нечто большее, однако самолеты рашистов сейчас не частые гости в подконтрольном Вооруженным Силам воздушном пространстве", — отмечают в сообщении.

Командование уточнило, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины ЗРВ сбивают все типы воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БпЛА и даже иногда ракеты оперативно-тактических комплексов врага.

В частности, в течение 10 июня зенитные ракетные войска уничтожили два роSSийских беспилотника "Орлан-10". Еще два таких БпЛА сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск.


Максим Царук, ZN.ua





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