США выделят Украине помощь на 1 млрд долларов: передадут гаубицы M777, ракетные системы Harpoon и боеприпасы

Также в новый пакет войдут тактические автомобили, защищенные радиостанции и другое оборудование, информирует ZN.ua.

США выделят Украине помощь на 1 млрд долларов: передадут гаубицы M777, ракетные системы Harpoon и боеприпасы
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете помощи в сфере безопасности для Украины на один миллиард долларов. Он, в частности, содержит 155-мм гаубицы M777, машины к ним, боеприпасы для РСЗО и гаубиц и другую военную поддержку. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи контактной группы в формате "Рамштайн-3".

"Он включает управляемые боеприпасы для ракетных систем залпового огня, еще 18 гаубиц M777 и тактические автомобили для их перевозки, 36 тысяч снарядов калибра 155 мм", — рассказал министр обороны США.

По его словам, в рамках дополнительного пакета помощи также будет выделено 650 миллионов долларов на Инициативу поддержки безопасности Украины.

"Это поможет Украине защитить себя двумя дополнительными системами береговой обороны Harpoon и тысячами единиц защищенных радиостанций, приборов ночного видения, тепловизоров и другой оптики", — объяснил Остин.


Максим Царук, ZN.ua





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