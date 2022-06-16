США выделят Украине помощь на 1 млрд долларов: передадут гаубицы M777, ракетные системы Harpoon и боеприпасы

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете помощи в сфере безопасности для Украины на один миллиард долларов. Он, в частности, содержит 155-мм гаубицы M777, машины к ним, боеприпасы для РСЗО и гаубиц и другую военную поддержку. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи контактной группы в формате "Рамштайн-3".

"Он включает управляемые боеприпасы для ракетных систем залпового огня, еще 18 гаубиц M777 и тактические автомобили для их перевозки, 36 тысяч снарядов калибра 155 мм", — рассказал министр обороны США .

По его словам, в рамках дополнительного пакета помощи также будет выделено 650 миллионов долларов на Инициативу поддержки безопасности Украины.

"Это поможет Украине защитить себя двумя дополнительными системами береговой обороны Harpoon и тысячами единиц защищенных радиостанций, приборов ночного видения, тепловизоров и другой оптики", — объяснил Остин.