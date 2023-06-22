Україна готує справедливий механізм конфіскації до $500 млрд російських активів – Шмигаль

Йдеться про заморожену Заходом власність громадян Росії.

Українська влада працює над механізмом для конфіскації сотень мільярдів доларів активів РФ, заморожених західними державами, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на конференції з відновлення України в Лондоні Ukraine Recovery Conference, інформує ZN.ua.

Україна готує справедливий механізм конфіскації до $500 млрд російських активів – Шмигаль
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Він наголосив, що конфісковані активи росіян мають стати першим і головним джерелом відбудови України, оскільки агресор повинен заплатити за завдані руйнування.

"Ми готуємо справедливий механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів заморожених на Заході російських активів. Рада Європи вже прийняла історичне рішення про створення Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України. Це перший компонент Міжнародного компенсаційного механізму", – сказав Шмигаль.

Джерелом фінансування реконструкції також будуть кошти з державного бюджету, зокрема отримані в результаті конфіскації російських активів в Україні.

Додатково відновлення забезпечуватиметься за рахунок підтримки від міжнародних партнерів. Прем’єр сподівається мобілізувати ще майже 7 млрд доларів для швидкого відновлення у пріоритетних сферах за підсумками конференції в Лондоні.


Максим Царук, ZN.ua





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