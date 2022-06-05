Под вражеские обстрелы снова попал Криворожский район, есть разрушения жилых домов — глава Днепропетровской ОВА

РоSSийские захватчики снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, артиллерия оккупантов ударила по Зеленодольской громаде, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

«Днепропетровщина. Ночь и утро напряженные – постоянные воздушные тревоги. Под вражеские обстрелы снова попал Криворожский район. Артиллерия оккупанта ударила по Зеленодольской громаде», - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в результате удара есть разрушения жилых домов в двух селах.

Информация о пострадавших уточняется.