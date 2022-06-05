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2022-06-05
Под вражеские обстрелы снова попал Криворожский район, есть разрушения жилых домов — глава Днепропетровской ОВА
Информация о пострадавших уточняется.
Фото иллюстративное© Валентин Резниченко / Telegram
РоSSийские захватчики снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, артиллерия оккупантов ударила по Зеленодольской громаде,
«Днепропетровщина. Ночь и утро напряженные – постоянные воздушные тревоги. Под вражеские обстрелы снова попал Криворожский район. Артиллерия оккупанта ударила по Зеленодольской громаде», - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, в результате удара есть разрушения жилых домов в двух селах.
Информация о пострадавших уточняется.
Анастасия Гурин, ZN.ua