Под вражеские обстрелы снова попал Криворожский район, есть разрушения жилых домов — глава Днепропетровской ОВА

Информация о пострадавших уточняется.

Под вражеские обстрелы снова попал Криворожский район, есть разрушения жилых домов — глава Днепропетровской ОВА
Фото иллюстративное
© Валентин Резниченко / Telegram

РоSSийские захватчики снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, артиллерия оккупантов ударила по Зеленодольской громаде, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

«Днепропетровщина. Ночь и утро напряженные – постоянные воздушные тревоги. Под вражеские обстрелы снова попал Криворожский район. Артиллерия оккупанта ударила по Зеленодольской громаде», - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в результате удара есть разрушения жилых домов в двух селах.

Информация о пострадавших уточняется.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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