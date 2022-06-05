Украинские защитники уничтожили вражескую БМП и почти весь взвод оккупантов в Донецкой области — видео

Выведены из строя еще 8 единиц боевой техники врага.

Украинские защитники уничтожили вражескую БМП и почти весь взвод оккупантов в Донецкой области — видео
© скриншот видео

Украинские защитники уничтожили вражескую БМП и почти весь взвод оккупантов в Донецкой области, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Невероятная точность. Гвардейцы уничтожили вражескую БМП и почти весь взвод оккупантов в Донецкой области. Выведены из строя еще 7 единиц боевой техники противника», - говорится в сообщении.

Захватчики, постоянно пытающиеся взять под контроль украинские территории, на этот раз были вынуждены прятаться. Однако это оккупантам не помогло.

«Минометная батарея Нацгвардии не впервые играет в прятки с оккупантом и в этот раз "обнаружила" около 20 роSSийских солдат, а также 8 единиц боевой техники", - сообщает МВД.

Четыре БТР-82, два МТЛБ, один Т-72 и одна БМП-2 были выведены из строя.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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