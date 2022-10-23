З цілого взводу вижили троє: "мобіки" скаржаться рідним, що їх відправили в пекло

Командування армії Росії кидає мобілізованих у найгарячіші точки, де вони гинуть без належної підготовки.

Так, у російських мобілізованих на Донбасі почалася паніка, доказом цього є перехоплення СБУ кількох розмов окупантів, що знаходяться в Донецькій області.

"Зая, чуєш, дзвони батькам! Дзвони Ваніній дружині, нах•й… Порушуйте питання знову на рівні Богомаза (губернатор Брянської області РФ , - ред.). Нас усіх на передок, нах*й, відправляють! Там близько 40 тис. ВСУшників стоїть... Зі взводу, що був, який вийшов - 3 вижили лишилось. Наше командування оху*ло просто", - скаржиться один із окупантів у телефонній розмові з дружиною.

Раніше повідомлялося, що окупанти скаржаться на відсутність забезпечення з боку командування Росією.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, росіянин розповів своїй матері в телефонній розмові, що російське телебачення обманює населення, говорячи про те, що армія Росії має гарну амуніцію та зброю.

"А у нас всі біжать, БТР підірвали наш, все, що були речі, погоріли, зброя погоріла. Ми одягнені у все хо**тське, що ось у х**лів те саме... займаємо їхні позиції чи хтось то з трупів знімає, там ось каски ось ці, на мені наколінники, поджопник – усе мародерське, тут як чорти, – каже окупант.

Солдат армії Росії також додав, що демобілізовані «пачками йдуть». За його словами, окупанти просто кидають зброю та йдуть.