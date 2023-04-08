США відправили підводний човен на Близький Схід для "демонстрації сили"

Підводний човен USS Florida з керованими ракетами перебуває у Червоному морі у відповідь на напади на американські позиції з боку бойовиків, які підтримують Іран.

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Військові США заявили 8 квітня, що відправили підводний човен з керованими ракетами в Червоне море в якості публічної демонстрації сили у відповідь на нещодавні напади на американські позиції з боку бойовиків, які підтримують Іран, по всьому Близькому Сходу, передає WSJ , інформує ZN.ua .

Підводний човен USS Florida, здатний нести понад 150 крилатих ракет "Томагавк", попрямував до регіону в рамках ширших дій Пентагону щодо зміцнення своїх сил у регіоні для стримування сил, що підтримуються Іраном, від нових атак на США та їх союзників.

Пересування підводних човнів не часто розголошується, якщо тільки Пентагон не хоче послати певний сигнал. Американські офіційні особи заявили, що мають розвіддані про те, що Іран має намір найближчим часом здійснити більше нападів по всьому регіону.

Минулого тижня американські військові заявили, що вони прискорюють відправку ескадрильї літаків A-10 у регіон у відповідь на серію нападів на американські сили в Сирії, внаслідок яких загинув один американський контрактник і ще дюжина американців отримали поранення.

Контрактника вбили наприкінці березня на невеликій базі на північному сході Сирії, де американський персонал здебільшого проводить контртерористичні операції, спрямовані проти невеликих осередків бойовиків "Ісламської держави", які все ще живуть у цьому районі. Американські військові заявили, що контрактника вбили з безпілотника-смертника, запущеного бойовиками, яких підтримує Іран.

У відповідь президент Байден наказав завдати авіаударів по ймовірним нападникам у Сирії, в результаті яких, за словами американських військових, убито вісім бойовиків.

"Ми вживемо всіх необхідних заходів для захисту нашого народу і завжди відповідатимемо в обраний нами час і в обраному нами місці. Жодне угруповання не завдаватиме ударів по нашим військам безкарно", - заявив тоді міністр оборони Ллойд Остін.

Пізніше бойовики відповіли двома новими ударами безпілотників та ракетами по американським військам на північному сході Сирії.

У Сирії перебувають близько 900 військовослужбовців США , вони здебільшого працюють разом із бійцями під керівництвом курдів, намагаючись зробити так, щоб бойовики "Ісламської держави" не змогли знову закріпитися в районі, який вони захопили у 2014 році і керували ним доти, доки не були розбиті американськими військами та їхніми сирійськими союзниками у 2019 році.

З початку 2021 року сили, які підтримує Іран, здійснили близько 80 нападів на американські війська в цьому районі, за даними американських військових. У відповідь адміністрація Байдена завдала чотирьох авіаударів.

Посилення військової присутності США на Близькому Сході відбувається на тлі регіональних політичних змін. Іран та Саудівська Аравія нещодавно відновили дипломатичні відносини після семирічної перерви. У четвер міністри закордонних справ обох країн зустрілися в Пекіні, який сприяв дипломатичній відлизі, де вони домовилися про відновлення авіасполучення між своїми країнами.

Деякі арабські та мусульманські лідери також розглядають можливість відновлення дипломатичних відносин із президентом Сирії Башаром Асадом, який перебуває в політичній ізоляції вже понад десять років після початку жорстоких військових репресій, якими він придушив спроби усунути його від влади.