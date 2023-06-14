Данія відновить підводний флот для стримування Росії у Балтійському морі

У 2004 році країна відмовилась від підводного флоту, однак зараз повертається до нього.

Данія планує закупівлі нових підводних човнів для зміцнення морського потенціалу з метою стримування Росії в Балтійському морі, повідомляє Breaking Defense, інформує ZN.ua .

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За словами Майкла Ааструпа Єнсена, голови зовнішньополітичного комітету Данії, країна відмовилася від свого флоту підводних човнів у 2004 році, однак сьогодні законодавці активно розмірковують над тим, чи купувати їх знову, чи покладатися на тісну співпрацю із союзниками.

«Данія має стратегічне значення — всі кораблі ВМС Росії, які виходять із Санкт-Петербурга чи Калінінграда, повинні пройти через наші води, тому нам потрібно посилити оборону, що є для нас абсолютно новим викликом», — сказав Ааструп Єнсен під час сьогоднішнього заходу в Інституті Гудзона у Вашингтоні.

У 2022 році Копенгаген пообіцяв інвестувати 40 мільярдів крон (5,8 мільярда доларів) у нові військово-морські кораблі, які мають бути збудовані упродовж найближчих років.

Королівський флот Данії в рамках останньої оборонної стратегії також планує оголосити про заміну океанських патрульних кораблів.

Війна в Україні спричинила низку змін у оборонній позиції Данії. Референдум у червні 2022 року скасував дію положення про відмову країни від Європейського Союзу з питань безпеки та військових питань. Значними є також зусилля щодо збільшення витрат на оборону.

«До вторгнення Росії в Україну ми витрачали на оборону приблизно 1,35% нашого ВВП , але цього року ми досягнемо 2%», — сказав Ааструп Йенсен.

Він додав, що у разі, якщо НАТО та союзники на Вільнюському саміті домовляться про вищу ціль у 2,5% або 3%, Данія докладе зусиль, аби досягти цього рівня якнайшвидше.

Копенгаген є частиною європейської коаліції з передачі Україні основних бойових танків Leopard і погодився передати Україні 19 артилерійських систем Caesar. Нещодавно країна також підтримала плани відправки до Києва винищувачів F-16 щойно вона отримає нові літаки F-35.

«Українці дуже мужні, але їм потрібна повітряна сила», — наголосив Йенсен.

Данія, яка відкрила нову програму підтримки України на один млрд євро, планує збільшити витрати на військову допомогу Україні ще на 17,9 мільярда крон (2,59 мільярда доларів) протягом 2023-2024 років.

В рамках нового пакету військової допомоги на 36 млн доларів країна передасть Україні 2000 артилерійських снарядів та невизначену кількість набоїв і патронів для здійснення контрнаступу.