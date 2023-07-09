Польща починає перекидати війська до східного кордону

Член НАТО посилить кордон із Білорусією.

Польща в суботу почала перекидати понад 1000 військовослужбовців на схід країни на тлі стурбованості тим, що присутність бойовиків групи Вагнера в Білорусі може призвести до посилення напруженості на її кордоні, інформує ZN.ua.

Польща починає перекидати війська до східного кордону
© Mariusz B?aszczak/twitter

«Понад 1000 солдатів і майже 200 одиниць техніки з 12-ї та 17-ї механізованих бригад починають рух на схід країни», — написав Маріуш Блащак у Twitter.

«Це демонстрація нашої готовності реагувати на спроби дестабілізації поблизу кордону нашої країни».

Понад 1000 ?o?nierzy i niemal 200 jednostek sprz?tu z 12. i 17. Brygady Zmechanizowanej rozpoczyna przemieszczenie wsch?d kraju w ramach operacji "Bezpieczne Podlasie". To demonstracja naszej gotowo?ci до reagowania на pr?by destabilizacji w pobli?u granicy naszego panstwa.pic.twitter.com/VEDKUrroLK

- Mariusz B?aszczak (@mblaszczak) July 8, 2023

Минулої неділі Польща заявила, що направить 500 поліцейських для посилення безпеки на кордоні з Білорусією.

Останніми тижнями в Польщі збільшилася кількість мігрантів, які намагаються перетнути білоруський кордон. За даними прикордонної служби, у п'ятницю понад 200 людей намагалися незаконно перетнути кордон, у тому числі громадяни Марокко, Індії та Ефіопії.

Польща звинуватила Білорусь у штучному створенні міграційної кризи на кордоні з 2021 року, привозячи людей із Близького Сходу та Африки та намагаючись витіснити їх через кордон.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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