США перекидають винищувачі F-22 на Близький Схід у відповідь на небезпечну активність авіації РФ

Штати критикують небезпечну і непрофесійну поведінку російських збройних сил.

Військово-повітряні сили США розгорнули винищувачі F-22 на Близькому Сході через небезпечну активність російської авіації. Про це заявило Центральне командування США (CENTCOM), повідомляє Politico, інформує ZN.ua.

США перекидають винищувачі F-22 на Близький Схід у відповідь на небезпечну активність авіації РФ
Фото ілюстративне
© military.com

Винищувачі-невидимки, розгорнуті з авіабази Ленглі у Вірджинії, приєднаються до повітряних і наземних сил США та союзників у регіоні.

«Небезпечна і непрофесійна поведінка російських збройних сил - це не те, чого ми очікуємо від професійних військово-повітряних сил. Регулярне порушення ними узгоджених заходів з уникнення конфлікту в повітряному просторі збільшує ризик ескалації або прорахунку», - заявив генерал армії США, командувач CENTCOM Майкл Курілла.

Поки триває війна РФ проти України, відносини між США і Росією залишаються напруженими. Американські військові повідомляють про дедалі більш безрозсудну активність Росії на Близькому Сході протягом декількох місяців.

У березні російські військові літаки майже щодня пролітали над військовими об'єктами США в Сирії. У квітні пілоти РФ провокували американські літаки до «повітряних боїв» у Сирії.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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