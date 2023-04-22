Бомба, яка впала на Бєлгород і не вибухнула, була на бойовому взводі – росЗМІ

Містянам просто пощастило

На носі авіабомби, яку знайшли сьогодні в російському Бєлгороді, був відсутній запобіжник. Про це повідомляє канал новин «Сота», посилаючись на спостереження колишнього військового льотчика, інформує ZN.ua.

Бомба, яка впала на Бєлгород і не вибухнула, була на бойовому взводі – росЗМІ
© Соцмережі

Це свідчить про те, що пілот поставив бомбу на вибух перед її скиданням. А це ставить під сумнів офіційну версію росіян про «позаштатний сход авіаційного боєприпаси». Якщо бомбу зняли із запобіжника, то явно мали намір скинути її на ціль.

Чому ж вона все ж таки не вибухнула? Тут припускають кілька факторів. По-перше, бомба була старою, і саме через це її система взводу могла не спрацювати. По-друге, на ній могли бути зняті не всі запобіжники. По-третє, схоже на те, що бомба увійшла в землю хвостовою частиною, що також могло завадити її детонації. «Загалом, вдалий збіг обставин», – кажуть російські експерти. А трапляється він не завжди.


Іван Шевчук, ZN.ua





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