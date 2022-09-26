«Весь світ платить ціну війни»: Ердоган постарається вмовити Зеленського та Путіна на переговори – МЗС Туреччини
Судячи з останніх заяв Ердогана, він на боці України.
Турецький президент Реджеп Ердоган продовжить контакти з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним для організації їх переговорів щодо досягнення миру, повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає
"Лідерів, які хочуть продовження війни, також необхідно переконати. Туреччина не втрачає надії та продовжить зусилля. Наш президент продовжить контакти з Путіним та Зеленським. Наша мета – звести разом двох лідерів, щоб забезпечити ухвалення рішень на рівні лідерів. Весь світ платить ціну війни ", - сказав Чавушоглу на прес-конференції у Токіо.
Міністр наголосив, що окуповані території — це територія України, і війна має закінчитись справедливо для українців.