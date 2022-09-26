«Весь світ платить ціну війни»: Ердоган постарається вмовити Зеленського та Путіна на переговори – МЗС Туреччини

Турецький президент Реджеп Ердоган продовжить контакти з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним для організації їх переговорів щодо досягнення миру, повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Daily Sabah .

"Лідерів, які хочуть продовження війни, також необхідно переконати. Туреччина не втрачає надії та продовжить зусилля. Наш президент продовжить контакти з Путіним та Зеленським. Наша мета – звести разом двох лідерів, щоб забезпечити ухвалення рішень на рівні лідерів. Весь світ платить ціну війни ", - сказав Чавушоглу на прес-конференції у Токіо.

Міністр наголосив, що окуповані території — це територія України, і війна має закінчитись справедливо для українців.