За сутки войска РФ разрушили более 40 домов и объектов инфраструктуры в Донецкой области — Нацполиция

Захватчики обстреляли 7 населенных пунктов и ранили мирных жителей, информирует ZN.ua.

За сутки войска РФ разрушили более 40 домов и объектов инфраструктуры в Донецкой области — Нацполиция
© Нацполиция

За сутки роSSийские оккупанты разрушили в Донецкой области более 40 домов и объектов инфраструктуры. Полицейские зафиксировали 11 ударов противника, сообщила Нацполиция в телеграмм.

В частности, захватчики обстреляли 7 населённых пунктов области и ранили мирных жителей.

Под огнем оккупантов оказались Авдеевка, Курахово, Славянск, Торецк, Очеретино, Ласточкино и Нью-Йорк.

Разрушения получили 43 гражданских объекта:

  • 31 жилой дом;
  • школа;
  • детский сад;
  • предприятие;
  • админздание;
  • общежитие;
  • линия электропередач.

«Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ», - отметили в Нацполиции.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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