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2022-06-08
За сутки войска РФ разрушили более 40 домов и объектов инфраструктуры в Донецкой области — Нацполиция
Захватчики обстреляли 7 населенных пунктов и ранили мирных жителей, информирует
© Нацполиция
За сутки роSSийские оккупанты разрушили в Донецкой области более 40 домов и объектов инфраструктуры. Полицейские зафиксировали 11 ударов противника, сообщила Нацполиция в
В частности, захватчики обстреляли 7 населённых пунктов области и ранили мирных жителей.
Под огнем оккупантов оказались Авдеевка, Курахово, Славянск, Торецк, Очеретино, Ласточкино и Нью-Йорк.
Разрушения получили 43 гражданских объекта:
- 31 жилой дом;
- школа;
- детский сад;
- предприятие;
- админздание;
- общежитие;
- линия электропередач.
«Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ», - отметили в Нацполиции.
Анастасия Гурин, ZN.ua