За сутки войска РФ разрушили более 40 домов и объектов инфраструктуры в Донецкой области — Нацполиция

За сутки роSSийские оккупанты разрушили в Донецкой области более 40 домов и объектов инфраструктуры. Полицейские зафиксировали 11 ударов противника, сообщила Нацполиция в телеграмм .

В частности, захватчики обстреляли 7 населённых пунктов области и ранили мирных жителей.

Под огнем оккупантов оказались Авдеевка, Курахово, Славянск, Торецк, Очеретино, Ласточкино и Нью-Йорк.

Разрушения получили 43 гражданских объекта:

31 жилой дом;

школа;

детский сад;

предприятие;

админздание;

общежитие;

линия электропередач.

«Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ», - отметили в Нацполиции.