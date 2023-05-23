Франція готова домовитись з Україною про гарантії безпеки – МЗС

В МЗС зазначили, що зараз Франція разом з партнерами шукає найкращий спосіб підтримки України у довгостроковій перспективі.

Франція готова домовитись з Україною про гарантії безпеки – МЗС
© МЗС Франції

Франція готова погодити з Україною угоди щодо гарантій безпеки, які допоможуть в майбутньому захиститися від військової агресії. Про це повідомила міністерка закордонних і європейських справ Катрін Колонна, інформує ZN.ua.

«Франція разом зі своїми партнерами продовжує обдумувати найкращий спосіб підтримки України в довгостроковій перспективі та в усіх сферах. Франція готова погодити з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі та запобігти можливій майбутній агресії, як наші лідери підтвердили в декларації 36-го франко-британського саміту», – зазначила Колонна.

У рамках роботи над гарантіями безпеки для України наша країна пропонує до обговорення два варіанти. Перший – двосторонні угоди про постачання зброї та її виробництво. Друга – багатостороння угода, яка передбачає військово-політичні дії підписантів у разі, якщо в майбутньому РФ знову нападе на нас.

Водночас сьогодні глобальні гравці світової арени не мають наміру брати на себе юридичні зобов'язання та надавати Києву недвозначні гарантії безпеки. Натомість партнери пропонують шлях Ізраїлю та Тайваню.





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