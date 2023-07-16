В РФ почали формуватися тимчасові домовленості щодо майбутнього ПВК «Вагнер» – британська розвідка
Ймовірно РФ також готова зберегти присутність найманців в Африці.
Після невдалого «походу на Москву» ПВК «Вагнер» у російських служб безпеки почався період плутанини та переговорів. Так
«Останніми днями почали формуватися тимчасові домовленості щодо майбутнього групи. 12 липня 2023 року Міноборони Росії оголосило, що ПВК «Вагнер» передав 2 тисячі одиниць військової техніки, включно з танками. Станом на 15 липня 2023 року принаймні невеликий контингент бійців ПВК «Вагнера» прибув до табору в Білорусі», – йдеться у повідомленні розвідки.
Одночасно з тим деякі групи у соцмережах, пов’язані з «Вагнером», відновили діяльність та зосереджуються на висвітленні діяльності найманців в Африці. У Міноборони Британії зауважили, що судячи з останніх заяв російських офіційних осіб, РФ, ймовірно, готова прийняти прагнення «Вагнера» зберегти свою широку присутність на континенті.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президент країни-терористки РФ Владімір Путін хоче зберегти ПВК «Вагнер» як згуртовану бойову силу, а не розбивати її. Однак він прагне відокремити засновника і фінансиста приватної військової компанії Євгєнія Прігожина від керівництва найманцями.