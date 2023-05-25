Україна та Ефіопія домовилися створити міжурядову економічну комісію

Візит глави МЗС України до Ефіопії став першим з часу встановлення дипломатичних відносин.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше з часів встановлення дипломатичних відносин відвідав Ефіопію в рамках турне країнами Африки , повідомляє пресслужба дипвідомства

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Кулеба з прем’єр-міністром Ефіопії обговорили Чорноморську зернову ініціативу та гуманітарну програму «Grain From Ukraine», які відіграють важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки в Африці, інформує ZN.ua .

«Завдяки частковому розблокуванню експорту українських зернових в 2022 році глобальні ціни на пшеницю знизилися на 5%. Критично важливо, аби Чорноморський зерновий коридор і надалі продовжував функціонувати. Україна прагне залишатися надійним гарантом продовольчої безпеки в світі», — наголосив міністр.

Він також детально розповів главі ефіопського уряду про Формулу миру Президента Зеленського та запросив Ефіопію долучитися до її втілення.

У відомстві нагадали, що у 1970-1990-х роках понад 70% ефіопських студентів, які навчалися в колишньому СРСР, отримували вищу освіту в українських університетах. У 2005 році Україна допомогла повернути до Ефіопії Аксумський обеліск — один із ключових культурно-історичних символів Ефіопської держави.

Все це, разом із забезпеченням продовольчої безпеки, складає міцний фундамент для подальшої активізації українсько-ефіопських відносин, їхнього наповнення новим змістом та взаємовигідними проектами, впевнені в МЗС.