У G7 домовились сильніше контролювати дотримання санкцій проти РФ та реагувати на поставки їй зброї

Очільники МЗС G7 також висловилися щодо ядерної риторики РФ.

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» піл час другого дня зустрічі у японському місті Каруідзава обговорили ситуацію в Україні. Зокрема, очільники МЗС країн G7 домовилися посилити контроль за дотриманням санкцій проти РФ та краще реагувати на постачання зброї третіми країнами до держави-агресорки, йдеться на сайті дипломатичного відомства Японії, інформує ZN.ua .

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«Під час засідання відбувся відкритий обмін думками щодо ситуації в Україні, включно з оцінкою поточного стану та подальших перспектив. Міністр Хаясі заявив, що в умовах тривалої війни важливо підтримувати єдність між G7 та іншими країнами-однодумцями, продовжувати суворі санкції проти Росії та рішучу підтримку України, а також зміцнювати співпрацю з країнами, включаючи так звані країни Глобального півдня», – йдеться на сайті японського МЗС.

За словами Хаясі Йошімаса, на сьогоднішній день Японія оголосила про відповідну допомогу Україні та сусіднім та країнам у розмірі 7,6 мільярдів доларів. Крім того, очільник японського МЗС додав, що заходи проти ухилення та обходу санкцій і постачання зброї третіми сторонами до Росії є важливими питаннями. Хаясі Йошімаса засудив рішення президента РФ Владіміра Путіна розгорнути тактичну ядерну зброю в Білорусі, що ще більше посилить напруженість ситуації.

«Міністри закордонних справ G7 підтвердили, що вони залишаються відданими посиленню, повній координації та застосуванню санкцій проти Росії, а також продовженню рішучої підтримки України. Вони підкреслили, що Росія повинна негайно і беззастережно вивести всі сили і засоби з України», – зазначили в МЗС Японії.

Там додали, що міністри закордонних справ «Великої сімки» підтвердили неприйнятність безвідповідальної ядерної риторики Росії. Крім того, вони домовилися про посилення координації для запобігання та реагування на ухилення від санкцій, а також постачання третьою стороною зброї до Росії.