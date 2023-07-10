Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО

Сторони обговорили перспективи України у НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент США Джо Байден провели телефонну розмову, в якій сторони обговорили ситуацію з можливим приєднанням України до НАТО, перспективи вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу, постачання Туреччини винищувачів F-16, процес повноправного членства Туреччини до ЄС. Про це повідомляє Управління зв'язків адміністрації президента Туреччини, передає "Анадолу", інформує ZN.ua.

Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
© Anadolu

Ердоган сказав Джо Байдену, що Швеція, ухваливши закон про боротьбу з тероризмом, зробила кроки у правильному напрямку, щоб Туреччина прийняла її заявку на членство в НАТО.

Однак, за словами президента Туреччини, вжитих заходів недостатньо, оскільки прихильники Робочої партії Курдистану (РПК) продовжують організовувати демонстрації у Швеції. Крім Туреччини, вступ Швеції до НАТО блокує і Угорщина.

"Лідери домовилися зустрітися віч-на-віч у Вільнюсі і докладно обговорити двосторонні відносини та регіональні питання", - йдеться у повідомленні.

Президент Туреччини наголосив, що Анкара дотримується принципової та чесної позиції щодо членства в ЄС. Він висловив сподівання, що під час саміту НАТО у Вільнюсі провідні країни ЄС дадуть чіткий та рішучий сигнал щодо підтримки членства Туреччини у співтоваристві.

У четвер Швеції не вдалося переконати Туреччину зняти блокування на шляху Стокгольма до членства в НАТО на зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, оскільки Анкара вимагає додаткових дій у боротьбі з тероризмом.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зкличе зустріч між Ердоганом і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у понеділок у Вільнюсі.

Раніше президент США заявив, що на сьогодні немає «одностайності» щодо пропозиції щодо вступу України до НАТО під час війни.

Відкрита фаза війни Росії проти України триває вже 500 днів. Детальніше читайте у статті Сергія Корсунського "500 днів, які змінили світ".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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