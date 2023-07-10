Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО

Сторони обговорили перспективи України у НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент США Джо Байден провели телефонну розмову, в якій сторони обговорили ситуацію з можливим приєднанням України до НАТО, перспективи вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу, постачання Туреччини винищувачів F-16, процес повноправного членства Туреччини до ЄС. Про це повідомляє Управління зв'язків адміністрації президента Туреччини, передає " Анадолу ", інформує ZN.ua .

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Ердоган сказав Джо Байдену, що Швеція, ухваливши закон про боротьбу з тероризмом, зробила кроки у правильному напрямку, щоб Туреччина прийняла її заявку на членство в НАТО.

Однак, за словами президента Туреччини, вжитих заходів недостатньо, оскільки прихильники Робочої партії Курдистану (РПК) продовжують організовувати демонстрації у Швеції. Крім Туреччини, вступ Швеції до НАТО блокує і Угорщина.

"Лідери домовилися зустрітися віч-на-віч у Вільнюсі і докладно обговорити двосторонні відносини та регіональні питання", - йдеться у повідомленні.

Президент Туреччини наголосив, що Анкара дотримується принципової та чесної позиції щодо членства в ЄС. Він висловив сподівання, що під час саміту НАТО у Вільнюсі провідні країни ЄС дадуть чіткий та рішучий сигнал щодо підтримки членства Туреччини у співтоваристві.

У четвер Швеції не вдалося переконати Туреччину зняти блокування на шляху Стокгольма до членства в НАТО на зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, оскільки Анкара вимагає додаткових дій у боротьбі з тероризмом.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зкличе зустріч між Ердоганом і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у понеділок у Вільнюсі.

Раніше президент США заявив, що на сьогодні немає «одностайності» щодо пропозиції щодо вступу України до НАТО під час війни.

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