Водолазы Нацгвардии подняли со дна Киевского водохранилища сбитый вертолет РФ с экипажем — видео
Вертолет направят в исследовательские центры для изучения, информирует
Водолазы Нацгвардии подняли со дна Киевского водохранилища сбитый роSSийский вертолет с экипажем. Об этом
«Группа спецназовцев-водолазов Нацгвардии достали из Киевского моря вражеский вертолет МИ-35М, сбитый в первые дни войны над водохранилищем», - говорится в сообщении.
Указывается, что это уже второй «эвакуированный» вражеский вертолет водолазами Нацгвардии совместно с ГСЧС со дна водоема.
Первый МИ-24П был поднят на поверхность в начале апреля.
«Правда, теперь нацгвардейцы смогли доставить на берег и тела двух пилотов», - сообщает Нацгвардия.
По словам военнослужащих, вертолет направят в исследовательские центры для изучения. В частности, такие образцы вражеской техники будут служить очередным доказательством роSSийского вторжения в Украину.