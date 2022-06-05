Водолазы Нацгвардии подняли со дна Киевского водохранилища сбитый вертолет РФ с экипажем — видео

Вертолет направят в исследовательские центры для изучения, информирует ZN.ua.

Водолазы Нацгвардии подняли со дна Киевского водохранилища сбитый вертолет РФ с экипажем — видео
© Нацгвардія України

Водолазы Нацгвардии подняли со дна Киевского водохранилища сбитый роSSийский вертолет с экипажем. Об этом сообщила пресс-служба НГУ.

«Группа спецназовцев-водолазов Нацгвардии достали из Киевского моря вражеский вертолет МИ-35М, сбитый в первые дни войны над водохранилищем», - говорится в сообщении.

Указывается, что это уже второй «эвакуированный» вражеский вертолет водолазами Нацгвардии совместно с ГСЧС со дна водоема.

Первый МИ-24П был поднят на поверхность в начале апреля.

«Правда, теперь нацгвардейцы смогли доставить на берег и тела двух пилотов», - сообщает Нацгвардия.

По словам военнослужащих, вертолет направят в исследовательские центры для изучения. В частности, такие образцы вражеской техники будут служить очередным доказательством роSSийского вторжения в Украину.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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