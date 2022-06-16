Шольц, Макрон и Драги приехали на поезде в Киев: фото и видео

Утром в четверг, 16 июня, в Киев с официальным визитом прибыли федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.

Соответствующие видео в Facebook опубликовал Андрей Коваленко, информирует Апостроф.

Ранее "Укрзализныця" опубликовала фото, как Макрон, Шольц и Драги едут в дипломатическом поезде.

Как пишет "Европейская правда", Эммануэль Макрон рассказал, что во время визита лидеры сначала встретятся с президентом Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.

"Мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы отправиться на место боевых действий, где совершались убийства, и проведем запланированные встречи. Этот город – Ирпень", – сказал он, выйдя из поезда.

Отметим, практически сразу по приезду лидеров трех стран в Киев, в городе, как и почти по всей Украине, объявили воздушную тревогу. Видимо, так россияне решили "поприветствовать" Шольца, Макрона и Драги в Украине.


Лена Руденко, Апостроф





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