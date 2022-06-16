Шольц, Макрон и Драги приехали на поезде в Киев: фото и видео

Утром в четверг, 16 июня, в Киев с официальным визитом прибыли федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.

Соответствующие видео в Facebook опубликовал Андрей Коваленко, информирует Апостроф .

Ранее "Укрзализныця" опубликовала фото, как Макрон, Шольц и Драги едут в дипломатическом поезде.

Как пишет "Европейская правда", Эммануэль Макрон рассказал, что во время визита лидеры сначала встретятся с президентом Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.

"Мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы отправиться на место боевых действий, где совершались убийства, и проведем запланированные встречи. Этот город – Ирпень", – сказал он, выйдя из поезда.